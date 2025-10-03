Concentración de los profesores del IES Sierra Bermeja en protesta por la situación de Gaza

Parte del claustro del IES Sierra Bermeja, de Málaga capital, ha realizado una concentración a las 11.00 horas para protesta por la situación de Palestina, en especial en Gaza con la invasión de las tropas israelíes, y después del gran seguimiento del alumnado del IES a la huelga estudiantil celebrada el jueves.

Durante la concentración de los docentes, se ha colocado una imagen del cuadro 'Guernica' de Pablo Ruiz Picasso, los profesores han alzado su voz para afirmar que "educar en valores es un pilar fundamental de nuestra labor docente... enseñamos lengua, matemáticas, ciencias, historia... y lo hacemos para formar seres humanos. Que sepan nombrar la realidad, interpretar cifras, conectar el pasado con el presente, enriquecerse y empatizar con otras culturas, entender lo esencialmente humano y enfrentarse de forma crítica al mundo que les rodea. Nos nos queda más que aferrarnos a la convicción más pura de que la educación es un poderosa palanca de cambio social".