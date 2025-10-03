El restaurante de Málaga con comida casera "como la que haría tu abuela": platos contundentes con vistas "impresionantes"

En pleno corazón de los Montes de Málaga, existe un restaurante que mantiene la tradición y solera de esos negocios de toda la vida que sirven a sus clientes platos contundentes, caseros y cuidados al detalle como "los que haría tu abuela", con un trato cercano y familiar que hace transportar al comensal a un tiempo en el que no existían las prisas.

Este establecimiento que parece detenido en el tiempo es la Antigua Taberna Juan Antonio, un negocio situado en el municipio malagueño de Olías que no solo cuenta con una cuidada carta que, en lugar de ser fija, es modificada y cantada cada día por sus propietarios, sino también con una de las mejores vistas de la sierra, que permite contemplar la inmensidad de esta parte de la provincia.

"Ofrece comida casera como la que prepararía tu abuela", señalan sus propios clientes, que destacan, entre sus platos estrella, su lomo de los montes, un plato "muy sabroso que sirven a temperatura ambiente", sus albóndigas en salsa de almendras y chícharos, "muy jugositas", sus croquetas caseras de pollo y sus patatas fritas caseras, que son "gloria bendita".

Este restaurante de Málaga realiza todos sus platos de forma caseros

A esto se suman sus bizcochitos de coco y Nutella "borrachos, "muy jugosos y dulces". "El total de la cuenta fue de 41,50 euros y podíamos haber comido 3 personas porque los platos llenan bastante", afirman los comensales sobre los precios asequibles de este negocio y el tamaño de sus guisos.

Pero estas no son las únicas especialidades que ofrece este negocio, sino que cuenta con una amplia carta que varía cada jornada y que está repleta de platos de cuchara, pescados, carnes y todo tipo de cocinados con los mejores productos de la tierra. "Todo es casero, hasta las aceitunas. Muy recomendable a quien busca una casa de comida auténtica", afirman sus clientes.

Vistas "impresionantes" y comida casera en este restaurante de los Montes de Málaga

"Increíble la comida casera, la atención exquisita y la comida más mérito le hace, recomendable 100%. Familiar, cercano y el ambiente tan acogedor como en casa de un familiar", recalca otro usuario tras adentrarse en este negocio que destaca por su un servicio "amable y atento" y unas "impresionantes vistas".

Para disfrutar de estos bocados, es necesario acudir a su local, situado en la calle Olías del municipio malagueño, cualquier día de la semana en horario de 12.00 a 00.00 horas. Se recomienda acudir con antelación y realizar reserva para asegurarse una mesa, así como llevar dinero en metálico.