¿Qué pasa con la tasa de basura? Málaga introduce cambios para que no la tumben los tribunales

El Ayuntamiento de Málaga quiere evitarse un pleito por la implantación de la nueva tasa de basura que exige la Ley de Residuos, por lo que Gestrisam y Limasam están afinando al máximo el encaje administrativo y fiscal que regulará este impuesto, con un coste anual que puede llegar a las 224 euros por hogar.

Por ello, el Área de Economía ha introducido un cambio importante en la fórmula de cálculo de la tasa que, hasta ahora, incluía el consumo de agua de los hogares como unidad de medida.

El concejal responsable, Carlos Conde, ha explicado que se ha optado por otra vía, en la que se tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda y el número de personas empadronadas, una modificación que, ha asegurado, no implicará grandes variaciones en el coste del recibo que ya anunció el consistorio. "Prácticamente vamos a llegar al mismo resultado económico.

Recaudación

No habrá, ni mucho menos, desviaciones importantes". Hasta ahora, la recaudación estimada por el consistorio a través de este tributo es de entre 5 y 6 millones de euros.

Hasta ahora la tarifa en cuestión estará compuesta por una cuota fija por la disponibilidad del servicio de 0,256 euros por vivienda y día (sin IVA), lo que supondrá un total de 93,44 euros anuales. A esto se le suma una cuota variable que estará asociada al consumo de agua de la vivienda

Conde sostiene que tratan de evitar la “litigiosidad” a la que se están enfrentando otros ayuntamientos españoles como ha ocurrido en León, donde el TSJ la ha declarado nula de pleno derecho, o Madrid, que también irá a los tribunales después de que Más Madrid haya presentado una demanda contra el impuesto.

Incluida en los presupuestos de 2026

En el caso de Málaga, dos ordenanzas articularán este impuesto, una administrativa, que está redactando Limasam, en la que se recoge la regulación y funcionamiento del impuesto, junto a otra ordenanza fiscal, que está elaborando Gestrisam.

Conde ha explicado que esperan tener lista la ordenanza administrativa en la primera quincena de octubre, con el objetivo de poder adaptar la ordenanza fiscal y concluir la implantación de la tasa de basura en este último trimestre del año, completando todo el camino administrativo, que incluye la aprobación en comisión y pleno, así como los períodos de información pública.

De esta manera, el impuesto se podrá incluir en el presupuesto del próximo ejercicio, que está ya en plena elaboración para que entre en vigor, como cada año, en los primeros días de enero. "Es lógico pensar que podamos ponerlo en marcha en 2026 este mandato legislativo", ha destacado Conde.

En cuanto a la rebaja en el IBI anunciada -sin entrar en detalles- para compensar el impacto de esta tasa de basura, el concejal de Economía ha señalado que se estudia tanto la modificación de este impuesto municipal así como un sistema de bonificaciones en función de la situación económica y social de la ciudadanía, como ya avanzó en su momento la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras.

Críticas al Gobierno

Conde ha vuelto a criticar al Gobierno central por haber realizado una transposición de una directiva europea, en su opinión, con excesiva "virulencia", ya que se podría haber planteado una adaptación "más light" en la nueva Ley de Residuos que no exigiera el cobro de una tasa tan elevada.

"Es injusto que el Gobierno de España haya querido definir una ley que transpone la directiva europea con tanta vilulencia y que supone un tan un tanto esfuerzo fiscal a los ciudadanos".

Esta tasa pretende cubrir los costes de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos urbanos bajo la premisa de que "quien contamina, paga".