Toñi Moreno lleva su cámara oculta a los autobuses de Málaga para mostrar las escenas de acoso a mujeres: "Voy a llamar a la policía"

Málaga y, en concreto, sus autobuses urbanos, han protagonizado el último programa de Toñi Moreno, 'Gente Maravillosa', de Canal Sur, en el que la presentadora y su equipo han mostrado y denunciado los episodios de acoso sexual que sufren las mujeres en el transporte público a través de una cámara oculta y un equipo de actores y figurantes para comprobar cómo actúan los malagueños ante este tipo de situaciones.

Para exponer esta problemática por la que pasa el 57% de las usuarias de transporte público, el equipo ha escondido cámaras en un autobús urbano en movimiento, además de contar con camarógrafos camuflados, figurantes y dos actores, una joven y un hombre, encargados de interpretar a una víctima de acoso y su acosador.

Y para manejar cada paso, la propia Toñi Moreno y su compañera Eva Pérez se encontraban al fondo del autobús para intentar no ser detectadas por los pasajeros, una escena que llamó la atención de los pasajeros de la EMT durante su grabación, que no dudaron en mostrar en redes sociales la presencia de la comunicadora en el transporte.

"¿Qué vas, solita?", empieza a preguntarle el actor a la joven nada más sentarse a su lado, tras lo que continúa la conversación preguntándole si tiene novio y mostrándose cada vez más cercano hasta acabar tocando su pierna con la excusa de mostrarle su móvil. Un momento que era observado con preocupación por los propios viajeros que, ante esta estampa, no dudaron en salir en defensa de la joven.

Es lo que ocurrió con una mujer que, ante esta escena, se acercó a la joven para preguntarte si le "estaba molestando", a lo que la actriz aseguró que "un poco", lo que despertó el enfado de la mujer: "Que no la dejas, la estás molestando y está incómoda", aseguró la mujer, mientras guiaba a la chica a levantarse de su asiento y ponerse junto a ella para protegerla.

Lo mismo hizo otro pasajero, que salió en defensa de la joven para recriminar al acosador que "no haces nada más que refregarte". Ante la declaración de otra de las actrices que simulaba ser una pasajera, que afirmó que el problema estaba en el atuendo de la joven, demasiado "cortito", el joven respondió con furia: "La chiquilla puede ir como le dé la gana".

La respuesta de los malagueños a la escena de acoso del programa de Toñi Moreno

"Ella no te conoce, déjala tranquila", señaló otro hombre mientras se situaba entre el acosador y su víctima para evitar que la joven se sienta intimidada. Lo mismo ocurrió con otra pasajera de otro autobús que, al ver la incomodidad de la chica sentada junto al acosador, decidió intervenir y simular conocerla para separarla de él: "Vete para allá, la estás incomodando, te estás rozando con ella". "Que no quiere hablar contigo, no vas a hablar con ella. Déjanos tranquilas. Que nos respetes", continuó la mujer mientras aseguró que iba a llamar a la policía para que interviniera.

Ante estas muestras de solidaridad y empatía, Toñi Moreno desveló su plan y sorprendió a los pasajeros con su reconocido "Eres una persona maravillosa", como muestra de lo importante que es que la sociedad luche unida y con conciencia contra estas problemáticas.