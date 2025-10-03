Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNIA realiza un taller de iniciación al estudio de mariposas y escarabajos

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) realiza el 'Taller de iniciación al estudio y conservación de mariposas y escarabajos: una puerta a la biodiversidad', organizado por la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y que se impartirá desde la sede malagueña. Este taller, dirigido por la directora de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y directora de Secretariado de la Sede Tecnológica de Málaga de la UNIA, María Altamirano, se imparte del 2 al 4 de octubre.

En una nota ha indicado que el objetivo es introducir y reforzar competencias prácticas en entomología aplicada, promover el interés por la biodiversidad entomológica y facilitar la participación en iniciativas de ciencia ciudadana y conservación.

Asimismo, busca familiarizar al alumnado con la morfología, ciclo de vida y adaptaciones ecológicas de mariposas y escarabajos; proporcionarle herramientas básicas para la identificación de especies comunes en la Península ibérica; fomentar su relación con el medio natural y el uso de metodologías de observación de campo y trasladarle conceptos y métodos actuales en conservación y seguimiento de insectos.

Para ello, el taller cuenta con la participación de expertos como Ruth Escobés y Yeray Monasterio, de la Asociación Zerynthia, y José Luis Ruiz. Además de las sesiones teóricas se han programados dos salidas de campo, una de ellas nocturna, para la observación de mariposas, heteróceros y coleópteros en la naturaleza.

La Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza nace fruto de la colaboración entre el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN-Med) y la UNIA.

Tiene como objetivo el desarrollo de actividades en materia de docencia, investigación, promoción cultural, transferencia, innovación, emprendimiento y divulgación de conocimiento en el ámbito de la conservación de la naturaleza, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y el desarrollo sostenible.

