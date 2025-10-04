El campus 42 Málaga acoge el mayor hackatón STEAM: 48 horas para resolver 19 retos

42 Málaga reúne desde este sábado a las mentes más brillantes de Andalucía para afrontar, durante 48 horas, los desafíos del NASA International Space Apps Challenge 2025, el mayor hackatón de ciencia y tecnología del mundo. Bajo el lema ‘¡Aprende, Lanza, Lidera!’, los equipos afrontan 19 retos que combinan IA, datos abiertos y experiencias inmersivas para comprender mejor nuestro planeta y explorar el universo.

El campus de programación 42 Málaga, impulsado por Fundación Telefónica junto a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, y con la colaboración de la Diputación de Málaga, acoge esta cita internacional que en 2024 congregó a miles de participantes en todo el mundo

Los equipos trabajan contrarreloj para resolver los 19 retos propuestos por la NASA en 48 horas. Entre los retos tienen desde rastrear tiburones y predecir el tiempo que hará el día de tu boda, hasta reciclar en Marte o diseñar hábitats espaciales. Pero hay muchos más, en Tierra, se invita a contar 25 años del satélite Terra con una animación basada en sus cinco instrumentos; a crear BloomWatch, una visualización global de la fenología de floración; y a diseñar rutas de datos para ciudades saludables que mejoren bienestar y resiliencia climática, indicaron ayer los organizadores. La calidad del aire se aborda con una app en la nube que combine TEMPO, mediciones terrestres y meteorología, mientras que la tecnología SAR revela procesos invisibles del terreno.

El océano entra en escena con una narrativa inmersiva VR «del océano al cielo». La biodiversidad y la gestión ambiental se exploran con un marco matemático para identificar y rastrear tiburones y predecir sus hábitats, y con un juego educativo que usa datos de la NASA para simular agricultura sostenible. La ciudadanía podrá anticipar el clima de eventos con ‘¿Lloverá en mi desfile?’, una app que calcula probabilidades de mal tiempo en fecha y lugar concretos.

En ciencia espacial, se propone entrenar modelos IA/ML para detectar exoplanetas; construir un motor de conocimiento de biología espacial que sintetice literatura de experimentos en microgravedad; y celebrar el 25.º aniversario de la EEI con una herramienta que transmita la experiencia de observar la Tierra y flotar en ingravidez. La preparación para riesgos cósmicos llega con ‘Locura de meteoritos’, que simula impactos y estrategias de mitigación.

La exploración y la vida fuera de la Tierra se concretan en ‘SpaceTrash Hack’, para reciclar en Marte y potenciar la autosuficiencia; y en ‘Tu hogar en el espacio’, un creador de diseños de hábitats para mantener a la tripulación sana.

Además, se potencia la divulgación STEAM con ‘Historias estelares’, un cuento digital sobre clima espacial. Se completa el abanico con herramientas para ampliar y etiquetar imágenes de ultra alta resolución y con la opción de crear tu propio desafío.