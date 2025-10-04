El Gobierno aprueba 12 proyectos del Plan EDIL por 119,4 millones para 26 municipios de Málaga

El Gobierno ha aprobado 12 proyectos del Plan EDIL con una financiación de 119,4 millones de euros que beneficiarán a 26 municipios de Málaga.

En concreto, el Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales. Esta convocatoria ha asignado 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes.

Estas subvenciones, que reciben el nombre de Plan EDIL, cuentan para esta convocatoria con una dotación un 30% superior respecto a las convocatorias denominadas Edusi (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020. Asimismo, el número de proyectos seleccionados se ha incrementado un 40%, pasando de los 173 planes de la edición anterior, a los 242 de esta convocatoria.

De igual modo, según ha indicado la Subdelegación en un comunicado, se ha multiplicado por cuatro el número de municipios beneficiados respecto a la convocatoria Edusi anterior, pasando de 243 a 971 en esta convocatoria Edil. Además, el 65%, es decir, dos de cada tres municipios beneficiados tienen menos de 5.000 habitantes.

En el caso de Andalucía se han aprobado 83 proyectos del Plan EDIL que beneficiarán a 358 municipios andaluces con una financiación de 735 millones para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. El 41% de las ayudas asignadas en la resolución tienen como destino a municipios y diputaciones de Andalucía, que es la comunidad que recibirá más recursos y con más proyectos aprobados.

La provincia con más fondos

La provincia de Málaga es la que cuenta con mayor financiación en Andalucía, con 119,4 millones para hasta 12 proyectos para planes EDIL seleccionados, que beneficiarán a 26 municipios de la provincia.

Se trata de Vélez-Málaga, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Málaga, Nerja, Antequera, Rincón de la Victoria, Marbella, Cártama, Torremolinos, Ronda, Benalauría, Parauta, Faraján, Jubrique, Júzcar, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Cartajima, Cortes de la Frontera, Yunquera, Algatocín, Jimera de Líbar y Genalguacil.

La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.

De esta forma, para las regiones menos desarrolladas se ha destinado un total de 1.019 millones de euros; 581 millones para las regiones en transición; y 173 millones para las más desarrolladas.