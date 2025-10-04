Miles de personas piden en el Centro de Málaga la liberación de los miembros de la flotilla y denuncian el "genocidio" en Gaza

Miles de ciudadanos han participado este sábado en Málaga en una masiva manifestación convocada en apoyo del pueblo palestino y para pedir la liberación de los miembros de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y que fueron detenidos por Israel y han sido encarcelados. La marcha ha partido al mediodía desde la plaza de la Merced y ha recorrido las principales calles del Centro de la capital.

Con pancartas de "Paremos el genodicio en Palestina", los manifestantes han coreado "Netanyahu asesino" y "Las tierras robadas, serán recuperadas", entre otros esloganes.

En esta movilización, el coordinador autonómico de IU, Toni Valero ha destacado que, con esta marcha, el pueblo malagueño demuestra "su dignidad" y "planta cara" ante la inacción de instituciones y gobiernos.

"La UE está muy por debajo de la altura moral de la sociedad europea", ha afirmado, antes de pedir que se rompan "ya" las relaciones comerciales con Israel.

Valero ha denunciado que la flotilla, "un ejemplo de la dignidad de la sociedad civil que no se pliega ante la inacción de las instituciones comunitarias", ha sido "secuestrada por Israel".

"Son rehenes del estado terrorista de Israel", ha clamado.

Manifestación también en Sevilla

También en Sevilla se ha celebrado una manifestación con más de mil personas, que se han sumado a la marcha ondeando banderas de Palestina.

Entre ellas, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que ha expresado su "escepticismo" ante las negociaciones abiertas para un plan de paz en el conflicto ante "la posibilidad de que Israel siga siendo el obstáculo para la paz".

Para Maíllo es "un orgullo para nuestra sociedad, el sentir la ola de solidaridad que hay en toda Andalucía, en toda España, vinculada a la solidaridad con Palestina y a la acusación de un estado genocida que ha exterminado población, más de 60.000 personas, 20.000 niños y niñas, de una manera atroz".

En la manifestación de Sevilla también han participado, portando una pancarta, el cineasta Alberto Rodríguez y el actor Antonio de la Torre.