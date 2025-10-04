NATURALEZA
Así es el paraje de Málaga que permite disfrutar de un mirador "excepcional" con las mejores vistas del mar, la sierra y los campos de castaños
Se trata de uno de los picos más altos de la provincia, que incluso permite observar desde las alturas la costa de Marruecos
Con la llegada del otoño y las temperaturas más frescas, muchos malagueños y visitantes deciden disfrutar de sus días de descanso adentrándose en los entornos naturales de la provincia para descubrir la cara más desconocida y salvaje de Málaga. Así, las rutas de senderismo por bosques, montañas y miradores se convierten en los planes favoritos de la población más activa e intrépida. Y entre estos posibles entornos que descubrir en la provincia, destaca un mirador en plena Sierra de las Nieves que se asoma al Mediterráneo y permite una panorámica única de la playa y la sierra, repleta de castaños y cerezos.
Se trata del Pico de la Concha, una barrera montañosa que recibe su nombre por la forma de molusco que tiene si se observa desde el oeste y que se ha convertido en el segundo pico más alto de Marbella, con sus 1.215 metros de altura, únicamente superado por el Pico Lastonar, con 1.275.
Este pico declarado por la Diputación de Málaga como Rincón Singular por la belleza de su entorno se presenta como un "mirador excepcional" donde se puede contemplar tanto la vida de Marbella desde las alturas, como la Costa del Sol y sus playas e, incluso, Marruecos, visible desde su cima. Asimismo, en los días claros, se puede llegar a contemplar Gibraltar y la cordillera del Atlas.
Vistas de la costa y los bosques de castaños desde este pico de Marbella
Este entorno montañoso se encuentra en Sierra Blanca, entre la Costa del Sol y la Sierra de las Nieves, llamada así por el color de su piedra y la escasez de vegetación que presenta. Sin embargo, la altura y orientación de este pico permite al caminante contemplar los extensos bosques de castaños, cerezos, pinsapos, olivos y pinos que se encuentran a su alrededor.
Pero los senderistas que se dirijan al lugar no solo pueden contemplar la inmensidad de la costa y la sierra, sino disfrutar de la rica fauna que alberga, donde se pueden observar águilas reales, halcones peregrinos, buitres leonados, cabras monteses, zorros, jabalíes y conejos, entre otros muchos. Para ascender a este pico, existen diversidad de rutas que parten tanto del municipio de Marbella como de los alrededores, cuya dificultad requiere precaución por parte del senderista.
