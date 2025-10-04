Estos son todos los gastos "ilegales" que no pueden cobrarte en ningún restaurante de Málaga: puedes denunciarlo

Tras disfrutar de una buena comida fuera de casa, el momento más temido para muchos comensales es el de pedir la cuenta para descubrir cuánto le costará realmente haber degustado estos platos. Una sorpresa que es aún mayor cuando en la cuenta vienen reflejados gastos que no se esperaban y que se pensaban que eran gratuitos. Para evitar estas situaciones, es necesario conocer cuáles son los gastos que realmente te pueden cobrar y cuáles son "ilegales" y pueden ser objeto de reclamaciones y denuncias.

Así lo han asegurado desde el Diario de Ibiza, de Prensa Ibérica, que ha indicado que durante todo este verano se han producido situaciones en restaurantes que "no son legales". Para que "no te la cuelen", explican que existe una serie de sobrecargos que son totalmente "ilegales", como cobrar por el cubierto, la reserva o el servicio a mesa.

Prohibido cobrarte por los entrantes en un restaurante si no los has pedido

Tampoco es legal que el establecimiento te cobre por poner algún complemento sobre la mesa, como pan, aceitunas o alioli, si el cliente no lo ha pedido y ha sido iniciativa del propio negocio. "No te lo pueden cobrar, solo si lo has pedido expresamente", recalcan.

Otra práctica prohibida en los establecimientos de hostelería es la de no incluir el IVA en sus precios o no reflejarlo adecuadamente en la carta, ya que eso puede ocasionar sorpresas para el usuario una vez reciba la cuenta. "Y ten cuidado, porque no pueden incluirte propina ni añadir otros elementos u objetos que no has pedido, como un gancho para el bolso", recalca el medio sobre estas propinas que solo deben entregarse de forma voluntaria si el cliente así lo desea, pero nunca por obligación.

El agua del grifo, otro de los gastos que no te pueden cobrar en un restaurante

A estas prohibiciones se suman otras tantas como cobrarte por pedir agua del grifo, que tiene que ser totalmente gratuito, o cobrar por cubierto o servicio a mesa. Además, el restaurante no puede negarse a aceptar efectivo, aunque sí puede decir que no admite tarjeta o que el pago debe ser individual pero, para ello, debe comunicarlo desde un principio a los comensales.

Lo que sí pueden hacer los establecimientos de hostelería, y es completamente legal, es cobrar un suplemento por sentarse en la terraza, así como un extra por pedir hielo o leche en el café, siempre que lo dejen claro en la carta. Lo mismo ocurre con incrementar la cuenta según el tiempo que se pase en la mesa, que es legal aunque es necesario que se advierta antes y se refleje en la cartelería o la carta del negocio.