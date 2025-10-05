¿Cómo son los turistas que visitan Málaga?

Andalucía continúa reforzando su posición como uno de los destinos turísticos más destacados de España. Entre abril y junio de 2025, más de 10,2 millones de turistas recalaron en la comunidad autónoma, según los últimos datos publicados por la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada trimestralmente por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

El análisis del perfil del visitante revela un mercado ampliamente diversificado. El origen de los turistas se reparte de forma relativamente equilibrada: un 31,2% procede del resto de España, un 29,3% de otros países de la Unión Europea y un 29% son andaluces que se desplazan dentro de la propia comunidad autónoma. El restante 10,5% corresponde a turistas internacionales de larga distancia, un grupo especialmente relevante debido a que su estancia media es superior a la del resto.

De hecho, los turistas procedentes de países fuera de Europa permanecen en Andalucía una media de 9 días, mientras que los visitantes de la Unión Europea se quedan unos 5,7 días. En términos generales, la estancia media varía en función del origen, siendo más prolongada en los casos de turismo de larga distancia.

Málaga: líder indiscutible

Entre todas las provincias andaluzas, Málaga se consolida una vez más como el principal destino turístico, al concentrar el 27,9% del total de visitantes que llegaron a la comunidad en el segundo trimestre del año. Esto representa más de 2,8 millones de turistas, lo que sitúa a la provincia en una posición destacada dentro del mapa turístico regional.

Le siguen, aunque a cierta distancia, las provincias de Cádiz y Sevilla, que completan el podio de destinos más visitados en Andalucía durante este periodo.

En cuanto a los municipios, los datos refuerzan el protagonismo de Málaga dentro del turismo andaluz. Cuatro de los cinco municipios más visitados pertenecen a esta provincia. Encabeza la lista Málaga capital, seguida de Sevilla, y completan el ranking Marbella, Mijas y Benalmádenatodos ellos situados en la Costa del Sol.

Perfil del visitante en Málaga

El análisis específico de los datos en Málaga permite trazar un perfil claro del turista que elige esta provincia como destino. La mayoría de los visitantes tienen entre 45 y 65 años y eligen Málaga principalmente por motivos de ocio o vacaciones (53,8%). Además, se alojan mayoritariamente en hoteles, opción preferida por más del 70% de los turistas, frente al 18% que opta por apartamentos turísticos.

Los visitantes valoran especialmente el alojamiento, la oferta gastronómica y el trato recibido, aspectos que contribuyen a reforzar la fidelidad de los turistas hacia este destino.

En lo que respecta al gasto medio, en la provincia de Málaga se sitúa en 94,8 euros diarios por persona, con una estancia media de 6,2 días. Estos datos confirman no solo el atractivo de la provincia, sino también su impacto económico en el conjunto del sector turístico andaluz.

Balance

Las cifras del segundo trismestre del IECA suponen un crecimiento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior y refleja una evolución positiva que confirma la tendencia ya apuntada en el Balance del Año Turístico 2024, en el que se contabilizaron cerca de 37 millones de visitantes en toda la región. Además, el informe señala que el 87% de los municipios andaluces recibieron turismo foráneo durante 2024, con especial presencia de visitantes provenientes del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y China.