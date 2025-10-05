Empieza el camino hacia las elecciones andaluzas en la política malagueña: más actos de partido y pugnas por las listas

Aunque todavía no se sabe en qué momento de la primavera de 2026 se celebrarán -no es lo mismo el ‘superdomingo’ de autonómicas de marzo que el veraniego junio- las elecciones andaluzas ya le han trazado a la política malagueña el camino a seguir. Desde mediados de septiembre, se asiste a un ambiente de precampaña en toda regla: hay más actos de partido, peleas internas por entrar en las listas y la actualidad regional marca las agendas. O sea, el PP alaba constantemente la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y los demás -incluido Vox- la critican para erosionar al presidente de la Junta de Andalucía. Así se está mirando al horizonte electoral en las ‘sucursales’ malagueñas de las principales formaciones en liza.

Dani Pérez y Josele Aguilar, esta semana en una reunión del PSOE. | L. O.

PP

El PP está manejando los tiempos con el ‘colchón’ que le da la defensa del triunfo -por mayoría absoluta, en este caso- y el poder añadido de que es su barón andaluz quien las convoca. Es decir, un Juanma Moreno que suele encabezar la lista por Málaga y en este preciso instante -a la vez que cumple con la gira de inauguraciones de la Junta y maquilla a diario su cuestionada política sanitaria- acaba de reunir miles de avales entre los afiliados, para revalidar el cargo de presidente del PP en el sur. Hay congreso andaluz de la formación de centro-derecha a la vista. Será del 7 al 9 de noviembre en Sevilla y esta cita está marcando el pulso diario de los populares malagueños. Incluso, se puede llegar a ciertas conclusiones si ser atiende a la ‘cuota’ malagueña a la que se le han encomendado labores organizativas o previas para el a priori ‘plácido’ Congreso de Sevilla, que reelegirá a Moreno y le dará un baño de masas antes de meterse de lleno a preparar el examen de reválida. Por ejemplo, el líder ha reforzado a su consejera-portavoz, la malagueña Carolina España, al ponerla al frente de la ponencia política del cónclave. Además, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, está ejerciendo como colaboradora de la ponencia de estatutos. Igualmente, está quedando clara la omnipresencia de la que goza a muchos niveles el ‘número 2’ de los populares malagueños, el parlamentario andaluz José Ramón Carmona, elegido como miembro del Comité Organizador del Congreso (COC). Eso sí, Carmona no será el único representante malagueño en las bambalinas organizativas del cónclave. Habrá otros dos miembros. Y los elegidos oscilan desde la veteranía de su vicesecretario de Organización y vicepresidente segundo de la Diputación, Manuel Marmolejo, hasta la juventud de la alhaurina Jéssica Trujillo, quien ostenta la presidencia de la rama juvenil Nuevas Generaciones en la provincia y también ejerce como parlamentaria andaluza.

PSOE

Hace ya bastante tiempo que el PSOE reitera que está «en modo electoral al 100%». Incluso, en su reunión de hace un par de semanas, el Comité Director del PSOE andaluz constituyó la comisión regional de listas. Aunque aún se encuentra bastante en ciernes, el proceso ya ha sido activado y en provincias como la malagueña la pugna por formar parte de la candidatura existe desde mucho antes. Incluso, circulan hipótesis que tendrían consecuencias a medio y largo plazo o en otras citas electorales. De hecho, aunque en la formación progresista se insiste en que «todavía no hay nada decidido», existe la posibilidad de que uno de los puestos de salida fuese para el exsecretario general y actual portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez. De ese modo, se abriría una nueva etapa en el grupo municipal de la capital y se empezaría a trabajar para lanzar a otro candidato a la alcaldía en 2027. A esas ‘quinielas municipales’ -que sitúan al paleño Mariano Ruiz Araujo como el próximo portavoz en caso de que se materialice el relevo- no está ajeno el nuevo líder provincial, Josele Aguilar, cuyo perfil como ‘alcaldable’ sigue ganando enteros. Eso sí, Aguilar es parlamentario andaluz y su continuidad como candidato en las andaluzas es otra de las cuestiones a resolver en esas listas. Es más, en 2022 fue cabeza de cartel. Por lo pronto, Aguilar se prepara para su primera reunión como secretario general del comité provincial del partido, que será el 10 de octubre con la vista puesta en la campaña de las andaluzas.

Vox

Vox Málaga tiene la intención de ir celebrando progresivamente actividades con las que calentar los motores para las elecciones andaluzas, con el objetivo de aumentar los dos parlamentarios por esta provincia ya logrados en 2018 y 2022. La idea de que «Málaga es muy importante» para la formación de ultradecha será explotada por sus dirigentes, bajo un clima en el que tiene a favor ciertas encuestas. De ahí su cruzada actual contra el bipartidismo, que sin ir más lejos en esta provincia acapara 14 de los 17 escaños (10 PP y 4 PSOE). Tras los diversos encuentros más internos ya celebrados en este inicio de curso, este jueves 9 de octubre empieza Vox a interactuar con la precampaña andaluza en un acto previsto en La Térmica. Allí acudirán dos diputados nacionales -el madrileño que representa a Málaga Carlos Hernández Quero y el asturiano José María Figaredo- para explicar las políticas en materia económica y de vivienda de la formación. Y aunque todavía queda lejos la elaboración de su lista malagueña, cunde la sensación de que será continuista y -salvo sorpresa inesperada- su presidente provincial, Antonio Sevilla, volvería a encabezarla o al menos iría en puestos de salida.

Izquierda Unida

La división de la izquierda ha regresado como un bumerán, al igual que en 2022, a la antesala de las elecciones andaluzas. Mientras tanto y con Podemos orientado de momento a una lista propia, la reedición de la confluencia Por Andalucía es una realidad garantizada, al menos, por una alianza entre Izquierda Unida y Movimiento Sumar (donde se ha referenciado Más País Andalucía), de la que también forman parte fuerzas como Iniciativa del Pueblo Andaluz. Aunque el contexto vuelve a ser incierto y de momento deja a la confluencia en la mitad de formaciones que en 2022, IU tiene su maquinaria electoral a pleno rendimiento y anda inmersa en procesos de primarias para elegir a sus candidatos, de forma previa a su posterior integración en la lista de Por Andalucía. La militancia votará en los próximos días y en la segunda mitad de este mes ya se conocerían los elegidos. Además, el hecho de que este 6 de octubre acabe el plazo para las candidaturas de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía arrojará pronto luz sobre si tiene aspiraciones en esta dirección un malagueño, el coordinador regional de IU y diputado de Sumar Toni Valero.

Adelante Andalucía

La difícil empresa de estrenar representación por Málaga -por Cádiz y Sevilla sí tiene escaños- centra la estrategia que tiene para esta provincia Adelante Andalucía. Su candidato para intentarlo será Luis Rodrigo, quien ya encabezó la lista para las últimas elecciones municipales en la capital malagueña. El partido fundado por Teresa Rodríguez le lanzó la semana pasada un guiño a este territorio al celebrar en la localidad malagueña de Cuevas del Becerro su Escuela de Otoño. Allí, Luis Rodrigo participó en el mitin final liderado por el candidato andalucista a la presidencia de la Junta, José Ignacio García. Incluso, el PP criticó duramente que a este foro fuese invitado el diputado de Bildu Oskar Matute, lo que da idea de hasta qué punto está latente la batalla electoral andaluza.