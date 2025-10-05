La malagueña Gecor System quiere expandir su app de ciudad por EEUU, Brasil y Chile

La empresa tecnológica malagueña Gecor System, responsable de una app multi servicio que utilizan más de 400 ayuntamientos en España para el contacto directo con los ciudadanos, quiere expandirse por Estados Unidos, Brasil, Chile y República Dominicana. La compañía, que tiene su sede en la Alameda Principal de Málaga, acaba de mandar un equipo comercial para pilotar un proceso de expansión que se desarrollará desde su oficina de Miami, en Florida, con el objetivo de incorporar como clientes al menos a una decena de ayuntamientos norteamericanos en el próximo año y entrar en el mercado de los otros países fijados como destino.

El fundador y responsable de innovación de Gecor System, José Nebro.

La compañía, con más de 20 años de trayectoria, es responsable del desarrollo de la aplicación de ciudad «más extendida de España», según sus datos, un canal que ayuda a las administraciones a gestionar el mantenimiento urbano al ser «pionera» en incluir de manera directa a la ciudadanía en estos procesos, según explica a este periódico el fundador y responsable de innovación de Gecor System, José Nebro.

En la provincia de Málaga, por ejemplo, la empresa da servicio a ayuntamientos como el de la capital (donde la app se llama ‘Málaga Funciona’), Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga. La aplicación, que incluye temas de movilidad, turismo y empleo, también es utilizada por la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Oriental-Axarquía y por algunas diputaciones de provincias españolas.

Comunicar incidencias en la vía pública

A través de esta aplicación, cuya tecnología incluye Inteligencia Artificial, los ciudadanos pueden comunicar a su consistorio las incidencias en la vía publica a su ayuntamiento (contenedores llenos, papeleras, desperfectos, etc). Esos mensajes llegan directamente al responsable de su solución, integrado con lo que se conoce como backoffice, con lo que se puede medir y también evaluar la calidad del servicio.

«Es una app con la que puedes mandar de inmediato un aviso a tu ayuntamiento para notificarle cualquier incidencia que encuentres por la calle. Estamos ya muy extendidos por España, donde vamos a seguir creciendo, pero nuestro objetivo ahora es también extendernos por Florida y entrar en el mercado de Chile y Brasil. Ya estamos iniciando los contactos en busca de posibles clientes», comenta Nebro. En esta aventura, Gecor System está contando con el aseoramiento de la agencia andaluza Trade y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Se da la circunstancia de que la empresa, que tiene una plantilla de 22 personas, ya cuenta con presencia en Estados Unidos donde, desde 2011, tiene como clientes a las ciudades de West Miami y Hialea Gardens, ambas en Florida.

«En aquella época abrimos una oficina en EEUU, porque es algo a lo que te obligan los estándares de seguridad norteamericanos, ya que hacemos trabajos en la nube. Estos dos yuntamientos son clientes desde entonces y están muy contentos con nuestro servicio. Hemos decidido ahora reactivar esa oficina para impulsar nuestra expansión», comenta el responsable de Gecor System, que ha estado presente estos días en el foro Greencities de Málaga.

App multiusos

La compañía personaliza su app para cada municipio. En Torremolinos, por ejemplo, donde se denomina ‘Torremolinos despega’, la plataforma ha servido también un año más para acercar la Feria de San Miguel (que se ha celebrado del 25 al 29 de septiembre) a vecinos y visitantes de una forma más innovadora, accesible y conectada.

Esta app municipal introdujo así a un módulo especial con toda la programación de la feria para consultar en el móvil los conciertos, actividades, horarios y noticias de última hora. Se ha contado con un asistente con IA generativa para resolver cualquier duda relativa a la feria así como para programar la visita.

La app de Gecor System también ha servido como herramienta de inclusión y accesibilidad, ofreciendo información sobre espacios adaptados para personas con sensibilidad sensorial, notificaciones en tiempo real y la posibilidad de inscribirse en actividades culturales y gastronómicas, desde una clase magistral de cajón flamenco hasta un taller de cocina de tapas.