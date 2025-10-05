Málaga acoge una cita para impulsar la resiliencia climática

La ciudad de Málaga ha sido sede esta semana del evento P2R Sensemaking, un encuentro internacional celebrado en el marco del proyecto europeo Pathways2Resilience para impulsar la resiliencia climática en las ciudades.

Durante dos jornadas -miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre-, representantes de más de una treintena de ciudades y regiones de toda Europa han abordado la planificación y aplicación de medidas de adaptación al cambio climático para hacer ciudades más resilientes y han compartido experiencias para afrontar una estrategia común, según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado.

A través de este programa se están trabajando de forma conjunta para definir hojas de ruta concretas hacia una mayor resiliencia. En este contexto, el P2R Sensemaking Event reunió en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de forma presencial a los equipos regionales para reflexionar sobre el camino recorrido, identificar retos comunes y planificar los próximos pasos.

El proyecto municipal ‘Mejora de la resiliencia climática: Plan de Acción Estratégico Integral (Málaga Resiliente)’ fue incluido en este programa de la iniciativa EIT Climate-KIC (Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento) cofinanciada por la UE para promover el diseño y la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.