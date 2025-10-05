En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum, donde irá el Costco

Tres meses después de que los cines Málaga Nostrum, tal y como los conocíamos, echaran el cierre de forma definitiva, la gran remodelación emprendida por los propietarios de este recinto comercial sigue avanzando, con hitos tan relevantes como la demolición del edificio principal y la reforma de una de las naves que llevaba años en desuso.

Después de meses de trabajos previos en los que se fueron desalojando también el resto de negocios instalados en la nave principal, como la bolera, las camas elásticas o los negocios de restauración, además de proceder al desmontaje de las salas, las obras de demolición son ya un hecho .

Con la tramitación urbanística ya lista, este era el principal movimiento que debía producirse en el proceso para establecer en este espacio un hipermercado Costco, la apuesta de la promotora Bogaris para renovar la oferta de este recinto comercial, con una trayectoria de más de 20 años.

En paralelo a la demolición se está acometiendo la reforma de la nave donde hace años se ubicó Conforama, donde abrirá un pequeño centro comercial «boutique» que acogerá los nuevos cines, con 11 salas de cine con capacidad para 1.300 butacas que prometen ofrecer una experiencia «premium», según anunció tanto Bogaris como la distribuidora MK2. En este edificio se ha confirmado ya también que abrirá un Mercadona, como adelantó este periódico.

Según la estimación de Bogaris, la idea es que los nuevos cines puedan estar ya reubicados y operativos para esta Navidad. La intención inicial era que los cines reabrieran en el nuevo espacio antes del último día de proyecciones en su ubicación habitual para que no se perdiera «ni un día» de actividad cinematográfica, aunque al final no fue así. «Ha habido una serie de ingredientes y no ha sido posible», explicaba entonces el director de Bogaris, Javier Martín.

Los actuales cines, con 14 salas en funcionamiento, recibieron a lo largo de 2024 una afluencia de 200.000 espectadores.

Desmontaje del Cine Sur en el parque comercial Málaga Nostrum. / Álex Zea

Cines ‘premium’

Los nuevos cines se denominarán «MK2 Málaga Nostrum Premium» -hasta ahora se llamaban «MK2 Cinesur»- y cada sala, en concreto, estará equipada con hasta 180 butacas, «un aforo por encima de la media para este tipo de experiencia cinematográfica», según la distribuidora.

En cuanto a tecnología, MK2 asegura que se implementarán las «últimas novedades y los sistemas de proyección de imagen y sonido más punteros»: proyección en calidad 4K, LÁSER de última generación y ULTRA HD y sonido Dolby Atmos y 7.1.

La distribuidora reconoce que el precio de las entradas se incrementarán «levemente» para adaptarlo a las tarifas de un cine premium aunque asegura que el objetivo es que las salas sigan orientadas al «gran público» por lo que se mantendrá el uso del abono de fidelización ‘Tarjeta 5’.

Una imagen de archivo de un Costco. / L. O.

Costco

Costco Wholesale es una cadena de grandes almacenes fundada en Estados Unidos que funciona como un club privado de compras, por lo que para poder acceder como cliente se debe ser socio y pagar una cuota anual.

En la página web, se ofertan dos tipos de afiliación, la business, indicada para negocios y empresas, por 30,25 euros al año (IVA incluido) y la Gold Star, por 36,30 euros (IVA incluido) para uso individual.

En España hay ya cinco de estos hipermercados instalados en Madrid, Zaragoza, Bilbao y Sevilla. El de Málaga será el segundo de Andalucía.