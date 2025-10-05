Radiografía de la sanidad privada en Málaga: un sector en auge con más de medio millón de usuarios

El panorama sanitario en Málaga se ha transformado por completo en las dos últimas décadas. La sanidad privada ha ido ganando peso en la provincia hasta el punto de que uno de cada tres malagueños ya cuenta con un seguro privado de salud. Lo que comenzó como una opción puntual para determinados servicios o para obtener una segunda opinión se ha convertido en una alternativa cada vez más extendida entre la población. Los hospitales privados se han multiplicado en la provincia con la llegada de los grandes grupos hospitalarios y el número de usuarios se ha disparado hasta superar el medio millón.

Aunque se trata de una tendencia generalizada en todo el país, Málaga es una de las provincias donde está más arraigada y donde más ha crecido. «La sanidad privada en Málaga se puede decir que está en pleno auge y sin freno», afirma Carlos Bueno Guezala, vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Málaga y del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, quien destaca que desde que terminó la pandemia su crecimiento ha sido «imparable».

Prueba de ello es que solo en 2024 se sumaron 24.707 nuevos usuarios, con los que se superó con creces el medio millón. En concreto, según los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), 550.464 malagueños cuentan ya con un seguro privado de salud, lo que equivale al 30,86% de la población de la provincia. Se trata de un porcentaje relevante si se tiene en cuenta que en 2011 apenas un 16,57% de los malagueños (269.426 habitantes) disponía de este tipo de cobertura, lo que significa que prácticamente se ha duplicado en poco más de una década.

Carlos Bueno, del Colegio de Médicos de Málaga / L.O.

Expansión

Málaga se alza así como la provincia de Andalucía con mayor número de pólizas médicas contratadas y mayor porcentaje de población asegurada, por encima de la media andaluza (23,06%) y nacional (25,86%). Los datos recogidos por Unespa también revelan que la sanidad privada en Málaga ha crecido a un ritmo más acelerado que en el resto de la comunidad y del país. En la última década, las pólizas médicas han aumentado 12 puntos porcentuales en la provincia (al pasar de 18,85% al 30,86%); mientras que en Andalucía el crecimiento ha sido de 7,6 puntos y en España del 6,5.

Esta expansión de la sanidad privada se produce en un contexto marcado por el aumento de las listas de espera y los tiempos de demora para ser atendido por un especialista en la sanidad pública. No obstante, como puntualiza el doctor Bueno, este no es el único factor que ha motivado este incremento de los seguros de salud, sino que existen también otros dos factores clave. En primer lugar, la calidad de la sanidad privada de la provincia (tanto a nivel de grupos hospitalarios como de cuadros médicos) y, en segundo lugar, que cada vez más empresas ofrecen el seguro de salud a su personal como beneficio social.

«En las encuestas se observa que, el acceso desde la empresa a un seguro privado, es una de las mejoras sociales preferidas por los trabajadores», apunta el vocal del Colegio de Médicos. Recuerda además que Málaga está atravesando un «boom» económico y empresarial que está atrayendo a profesionales de alto nivel de fuera de Málaga. «Y casi todos traen un seguro privado como asistencia sanitaria», añade. «Hasta la pandemia al médico privado se iba como a una segunda opinión, pero, desde entonces se ha convertido en la primera y, muchas veces, en la única forma de acudir al médico por parte de los pacientes», precisa.

Grandes grupos

No obstante, el crecimiento de la sanidad privada en Málaga no solo se refleja en el aumento de los seguros de salud, sino también en la presencia de los grandes grupos hospitalarios que operan en la provincia y la importante inversión que realizan en nuevas infraestructuras, últimas tecnologías y unidades especializadas. «Estos grupos hospitalarios no dejan de invertir en tecnología, en cirugía robótica, en unidades asistenciales muy especializadas... es decir, no solo es la cantidad, sino también la calidad que vienen ofreciendo», destaca el doctor Bueno.

Nuevas instalaciones

En cuanto a los cuatro grandes grupos hospitalarios (Quirónsalud, Vithas, HLA y HM), todos ellos operan en la provincia de Málaga. «Y no solo tienen presencia, sino que cada vez están invirtiendo y ampliando más sus instalaciones», indica el vocal del Colegio de Médicos. El mayor ejemplo actualmente es el caso del grupo HM que, en apenas cuatro años, ya aglutina cuatro hospitales y, recientemente, ha adquirido la actual sede del diario Sur para construir su «gran hospital» de referencia de la provincia, cuya apertura está prevista para 2028. Además, este noviembre inaugurarán un policlínico en el barrio de El Palo y, fuera de la capital, van a comenzar la construcción de un nuevo hospital en Vélez-Málaga, que se espera que esté operativo para el verano de 2027.

«Cuando comenzó el siglo XXI, en Málaga solo teníamos el Hospital El Ángel y lo que era la Clínica de la Encarnación, que luego adquirió el grupo HM», rememora el doctor Bueno. Según relata, fue sobre todo a partir de 2005 cuando comenzaron a llegar estos grandes grupos hospitalarios, que, con el paso de los años, fueron ampliando su presencia mediante la adquisición o aperturas de diferentes centros. En el caso del Hospital El Ángel resalta la «extraordinaria reforma» y actualización que se hizo de sus instalaciones.

Tal ha sido la expansión y consolidación de la sanidad privada en Málaga, que, actualmente, gestiona más del 40% de las camas hospitalarias. Según el último Catálogo Nacional de Hospitales de 2024, publicado por el Ministerio de Sanidad, Málaga cuenta con 4.773 camas, de las cuales 1.975 pertenecen al sector privado (41,38%). En otras palabras, cuatro de cada diez camas hospitalarias de la provincia son privadas, lo que refleja el gran protagonismo que tiene el sector en la región.

Cabe destacar también que Málaga es la provincia andaluza con más médicos ejerciendo en el ámbito privado. Según el ‘Informe de Demografía Médica en Andalucía 2024’, elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el 33,5% de los médicos en activo de la provincia trabajan en este sector, es decir, 2.901 facultativos. Una cifra que asciende hasta los 4.106 profesionales si se suman aquellos que combinan el ejercicio en la sanidad privada con la pública.

Para Jesús Burgos, presidente institucional de HM Hospitales Territorial Sur, es «lógico» que la sanidad privada crezca porque «todos queremos estar mejor y, fruto de ese querer estar mejor, demandamos una serie de servicios que a veces la sanidad pública, lógicamente, no puede llegar». En este sentido, afirma estar en contra del discurso que atribuye el auge del sector privado al mal funcionamiento del sistema sanitario público.

«No es cierto. Lo que pasa es que hoy día la población, al contrario de lo que pasaba hace 30 o 40 años, no nos conformamos con estar sanos», apunta Burgos, que incide en que no solo persigue vivir más tiempo, sino hacerlo con una mayor calidad de vida. «Queremos ver mejor y, por tanto, nos operamos de vista cansada. O, si tenemos algún problema que nos impida jugar al pádel o hacer ejercicio, acudimos al médico para que nos ayude». En su opinión, esta mayor demanda explica el crecimiento del mercado de la salud.

En cuanto a los motivos por los que el grupo HM ha decidido apostar por Málaga antes que por otros territorios, Burgos destaca tres principales: la existencia de una masa crítica de pacientes, un entorno atractivo que ofrecer a los profesionales y la fuerte presencia de un turismo, especialmente de población residente mayor del norte de Europa, que demanda un servicio sanitario.

«Para darle la mayor calidad asistencial al paciente y tener superespecialistas en cada una de las patologías, necesitamos aunar una masa crítica de pacientes suficiente», explica Burgos, que aclara que los hospitales de HM trabajan en red y que, en lugar de abrir hospitales individuales en cada provincia, prefieren concentrar los centros en determinadas regiones para poder reunir así un ‘expertise’ en todas las especialidades que permita abordar la complejidad de cualquier patología.

Más allá de un complemento

«La sanidad privada ya no es un pequeño complemento de la sanidad pública, sino que es una pieza fundamental para que la sanidad pública funcione correctamente, porque, si no, esta estaría absolutamente taponada», sostiene el doctor Carlos Bueno, que insiste en que ambos modelos no deben concebirse como rivales, sino como «complementos imprescindibles y recíprocos entre ambos».

Como ejemplo, señala que la sanidad privada contribuye a «aligerar» las listas de espera y resalta que cerca del 40% de las intervenciones quirúrgicas ya se realizan en el sector privado, lo que supone un «desahogo importantísimo» para la sanidad pública, ya que cada atención que presta la sanidad privada es una atención que se ahorra el sistema sanitario público.

Por su parte, el delegado territorial de Salud en Málaga, Carlos Bautista, recuerda la pandemia de covid-19 como ejemplo de la capacidad de coordinación entre la sanidad pública y privada. «Esa unión, que fue temporal, demostró que tenemos una capacidad para afrontar retos importantes», afirma. Un ejemplo más cotidiano son los picos asistenciales que se producen en la provincia durante el verano debido a la llegada masiva de turistas. Según el delegado, este año se han llegado a registrar hasta 3.000 Urgencias en 24 horas y destaca que, «si no contáramos con la sanidad privada haciendo tan bien su trabajo, hubiéramos colapsado».

Asimismo, argumenta que el crecimiento de la sanidad privada está directamente relacionado, al igual que ocurre en otros ámbitos económicos, con el crecimiento demográfico y turístico que experimenta Málaga. Aunque también defiende que comenzó a crecer como consecuencia del «maltrato» de los anteriores gobiernos a la sanidad pública de la provincia. «No se dotó a la sanidad malagueña con los requerimientos que se dotaban otras provincias de Andalucía, de forma que, cuando llegamos en 2019, encontramos la sanidad malagueña la última de España», expone Bautista, que comparte que, en su caso, no tiene contratado un seguro privado. A su juicio, esa «última posición» generó un «nicho de negocio» para las empresas privadas.

Tanto los datos como los profesionales del sector confirman que Málaga cuenta con una robusta sanidad privada. Una «extraordinaria noticia» para el doctor Bueno, puesto que significa disponer de «una calidad de primer nivel, con unos servicios modernos en cuanto a instalaciones quirúrgicas y a la tecnología, lo que aporta una mayor seguridad para la población». Las previsiones según el vocal del Colegio de Médicos apuntan a que el sector seguirá creciendo en los próximos años, puesto que, actualmente, ya está avanzando «como un cohete», especialmente en la provincia de Málaga.