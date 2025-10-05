Sorteo
Premio de la ONCE en Málaga: deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Villanueva de la Concepción
La suerte la ha dado María Rabaneda, que vendió la serie agraciada con esa cantidad en Villanueva de la Concepción
El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Villanueva de la Concepción, en Málaga. La suerte la ha dado María Rabaneda, que vendió la serie agraciada con esa cantidad en la localidad malagueña.
Rabaneda es vendedora de la ONCE desde 2023 y ha dado la suerte a un vecino del municipio de la comarca de Antequera, ha informado la organización en una nota de prensa. "Lo primero que hago cada día es ver si he dado algún premio y esta mañana estaba muy nerviosa", ha reconocido. "Estoy muy contenta, es una alegría muy grande. Es un orgullo arreglar la vida de una familia la verdad es que sí", ha manifestado entre felicitaciones de sus clientes.
Sorteo y premios
El sorteo del último sábado de octubre, que estaba dedicado al Centenario de Radio San Sebastián de la Cadena SER, ha dejado 40.000 euros en premios entre Écija (Sevilla) y Sevilla y ha dejado el resto de los premios en la Comunidad Valenciana.
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para este martes 7 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 36 millones de euros.
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.
