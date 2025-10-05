GASTRONOMÍA
Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
Este establecimiento situado en Carretera de Cádiz ofrece sus camperos desde 4,50 euros
Si un plato simboliza a la perfección la tradición de la cocina malagueña son sus camperos, convertidos en seña de identidad de la provincia por el mundo entero gracias a sus ingredientes de calidad, su contundente tamaño y su reducido precio. Y entre las decenas de negocios que ofrecen este exquisito bocado, destaca uno por servir medio millar de camperos cada día durante toda la noche y, desde mediados de este mes, las 24 horas del día.
Este negocio que suma más de 30 años de historia es 'Bocatas Hidalgo', un reconocido establecimiento situado en Carretera de Cádiz presentado como el "único sitio de camperos y bocatas de toda Málaga que abre las 24 horas", gesta que ya prepara y anuncia, y que entrará en vigor en las próximas semanas.
Este negocio de camperos de Málaga permanece abierto toda la noche
Mientras tanto, se ha posicionado como uno de los locales favoritos de los amantes de este emblemático bocado al menor precio y, sobre todo, de quienes desean reponer fuerzas de madrugada tras una larga jornada de trabajo o fiesta gracias a su horario de 21.00 a 5.00 horas de domingo a jueves y de 21.00 a 6.00 horas viernes y sábado.
"Están buenísimos", señalan sus propios clientes, que aseguran que "son bien grandes y bien cargaditos", lo que ha llevado a que realicen unos 500 servicios cada día.
Camperos desde 4,50 euros en este negocio de Málaga
Unos camperos que se pueden degustar desde 4,50 euros solos, o acompañado de bebida y complemento desde 7 euros. Entre la amplia carta con la que cuenta el local se encuentra su campero 'Hidalgo', con queso, tortilla, pimiento, pollo, bacon, lechuga y mayonesa; el 'Molón' con queso, lechuga, lomo adobado, pimiento, tortilla francesa, atún, salsa curry y pique; así como el de kebab, tortilla de patatas o carne mechá, entre otros.
Pero este negocio no solo ofrece camperos, sino que cuenta con gran variedad de bocadillos desde 4,50 euros solos y desde 6 euros con menú, como el de jamón cocido, tortilla de patatas, mixto, vegetal, bacon, atún y carne mechá. A esto se suman sus hamburguesas desde 4,50 euros y los entrantes desde 3,50, que se pueden disfrutar de lunes a domingo en carretera Carril del Conde número 2, en Carretera de Cádiz.
