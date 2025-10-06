Los Alpha ganan el NASA SpaceApps Challenge de Málaga y optarán a viajar a Cabo Cañaveral, en EEUU

El Campus 42 de la Fundación Telefónica en Málaga ha acogido este fin de semana el NASA SpaceApps Challenge, una cita anual organizada por Space and Events (socio oficial de la NASA) con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y el Polo de Contenidos Digitales. La cita, considerada por los organizadores como el hackathon de STEAM más grande del mundo, se celebra de forma simultánea en varias capitales españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Murcia). El equipo ganador de este año en Málaga ha sido Los Alpha, cuyos miembros han desarrollado la plataforma inteligente CultivAI, que ayuda a los agricultores a conocer el estado de su suelo en tiempo real y tomar mejores decisiones para sus cultivos.

A través de sensores IoT, datos satelitales de la NASA y modelos de inteligencia artificial, CultivAI analiza la fertilidad del terreno, detecta signos tempranos de degradación y recomienda los cultivos más adecuados, optimizando además el uso del agua y los nutrientes. Todo ello se presenta en una app sencilla y fácil de usar, pensada para agricultores de cualquier nivel tecnológico.

Este equipo, además, pasará a formar parte de la fase internacional de la competición, donde se enfrentará con los equipos finalistas de entre más de 150 países y 50.000 participantes, con la oportunidad final de viajar al Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral (Estados Unidos), para exponer sus ideas ante expertos de la NASA.

La cita ha batido récord de registros, con casi 800 participantes en España, lo que convierte al país en el que más participantes ha reunido en toda Europa. Personas apasionadas por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas han trabajado en equipo para resolver los desafíos globales planteados por la agencia espacial estadounidense, con la innovación como herramienta principal.

Un total de 19 retos

La 14 edición de la competición ha propuesto 19 retos, orientados a personas de todas las edades y niveles de estudios. Entre ellos se encuentran diseñar juegos galácticos, crear aplicaciones web que muestren objetos cercanos a la Tierra o desarrollar herramientas que ayuden a combatir problemas actuales como el impacto medioambiental.

Los equipos han presentado soluciones en forma de aplicaciones móviles, software, hardware, visualizaciones de datos y proyectos disruptivos que contribuyen tanto a la exploración espacial como a mejorar la vida en la Tierra.

Durante 48 horas, y de manera simultánea a otras ciudades internacionales, los equipos trabajaron para hallar soluciones creativas a los problemas planteados por científicos e ingenieros de la NASA.

Estudiantes del Campus 42 de la Fundación Telefónica. / L. O.

Presencia institucional

El encuentro tecnológico celebrado en el Campus 42 Málaga, que Fundación Telefónica impulsa junto al Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, arrancó el pasado viernes con la participación de la concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo; el director Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Antonio Quirós; la directora Financiera y Organización del Palacio de Ferias, Nieves Espejo; y el director de 42 Málaga Fundación Telefónica, Luis González, entre otros.