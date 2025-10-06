Arranca en Málaga la campaña de vacunación frente a la gripe y covid en residencias de mayores y para sanitarios

La Consejería de Salud ha comenzado este lunes a vacunar contra la gripe y la covid a las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad de Málaga. Se trata de la segunda fase de la campaña de vacunación, que arrancó el pasado 30 de septiembre, y que se irá abriendo de forma progresiva para el resto de la población diana.

Este 6 de octubre se inicia también la inmunización antigripal para todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios de estos centros residenciales, así como en todos los centros sanitarios, además de los estudiantes en prácticas.

“Son dos poblaciones que nos interesa mucho vacunar porque sabemos que, por una parte, los mayores en residencia son personas muy vulnerables a estos dos virus; y los profesionales sanitarios porque nos permite evitar el contagio de los pacientes que ven”, ha destacado el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Manuel Fernández Zurbarán.

Prevenir fallecimientos y hospitalizaciones

Desde la Consejería de Salud hacen un llamamiento especial a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen y poder alcanzar así unos niveles de protección mayor frente a la gripe.

Asimismo, han recordado que en la última temporada más de 350 andaluces murieron a causa de la gripe y que en los periodos de mayor circulación de los virus respiratorios (VRS, gripe y covid) se llegaron a registrar entre 900 y 1.000 hospitalizaciones a la semana.

“Para evitar esta situación, disponemos de la vacunación: una forma muy efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, junto con la higiene de manos y el uso de la mascarilla”, han subrayado desde la Junta en un comunicado.

Calendario de vacunación

Respecto a la vacunación frente a la gripe infantil, que se inició la semana pasada, han sido vacunados en Málaga 1.786 niños del grupo de edad de 6 a 59 meses. En cuanto a la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que arrancó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados con nirsevimab 3.221 lactantes menores de 6 meses de la provincia.

La siguiente fase de la campaña de vacunación, en la que se comenzará a inmunizar a las personas de 80 años o más, las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales, será el próximo martes 14 de octubre.

El 20 de octubre será el turno de las personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas. Finalmente, el 27 de octubre, se sumarán las personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil) y profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Vacunación sin cita

Además, a partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud.

En total, según ha informado la Junta en un comunicado, se han invertido 23,67 millones de euros en esta campaña de vacunación frente a la gripe, en la que se prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.