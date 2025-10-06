¿Conoces los sobres sorpresa de la lotería de Navidad? emoción hasta el último minuto

La Navidad está a la vuelta de la esquina y en Lotería La Piedad ya se ha puesto en marcha una de sus tradiciones más singulares: los sobres sorpresa . Se trata de sobres cerrados que contienen un décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad, cuyo número se desconoce hasta el momento de abrirlo.

Esta fórmula, que mezcla tradición y misterio, se ha convertido en una de las más demandadas por los clientes de la administración, que es ampliamente conocida por su historial de premios. No en vano, Lotería La Piedad ha repartido el Gordo de Navidad en dos ocasiones y es célebre por la gran cantidad de premios que entrega cada año, tanto en el sorteo del 22 de diciembre como en otros juegos.

Por eso, no sorprende que muchos la conozcan como “la Doña Manolita del sur”, una referencia que da idea de la confianza y el cariño que despierta entre sus jugadores habituales.

Loterias La Piedad esté la calle Duque de Rivas nº2 / La Opinión

“Los sobres sorpresa son una manera diferente de compartir ilusión. Mucha gente los compra para regalar a familiares o compañeros, y otros para guardarse uno para sí mismos. Lo emocionante es ese momento en que se abre y cada uno empieza a soñar con lo que haría si la suerte le sonríe”, explican desde la administración.

En los últimos años, la demanda de estos sobres ha ido en aumento, especialmente entre quienes buscan un detalle original que, además, mantiene viva la magia de la lotería navideña.

Con iniciativas como esta, Lotería La Piedad confirma que la lotería no es solo cuestión de azar: también es ilusión compartida y una tradición que sigue creciendo año tras año.

Historia resumida de Lotería La Piedad

Lotería La Piedad abrió sus puertas en 1987 , en el barrio del Molinillo, en el centro histórico de Málaga y en 2017 dio el salto a internet por la cantidad de usuarios de otras provincias que les llamaban para poder comprar en la administración.

Su popularidad comenzó a crecer visiblemente en 1998, cuando los responsables —Salvador y Ana María— repartieron el Gordo de Navidad, uno de los sorteos más codiciados en España.

Desde entonces, son millones de euros y de ilusión lo que han repartido por todo el territorio nacional gracias a su web y su popularidad.

Los sobres sorpresa se han convertido en una de las más opciones más demandadas por los clientes de la administración / La Opinión

¿Su lema? “ Lotería La Piedad , la que más premios da” refleja su identidad y su compromiso con seguir dando grandes premios y compartiendo con todos la ilusión que da jugar.

