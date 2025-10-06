La Consejera de Fomento anuncia en el Foro inmobiliario de La Opinión el inicio de la redacción del proyecto del Lagar de Oliveros

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han reunido en la mañana de hoy en el Hotel Vincci Posada del Patio de la capital de la Costa del Sol a expertos y profesionales del sector inmobiliario en un foro donde se han analizado todas las claves, la situación actual del mercado inmobiliario, sus tendencias futuras y las posibles soluciones a una problemática, la de la vivienda que trae de cabeza a buena parte de la población española.

Este encuentro ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Caixabank, Cordia, AQ Acentor, TM Grupo Inmobiliario, Grupo Insur y MIC Insurance y la colaboración de Exxacon, Gilmar Promociones Costa, Sando Construcción, HCP, Bilba, Inicia XXI y Grupo Verosa.

José Ramón Mendaza, director de La Opinión / ALEX ZEA

Preguntas

José Ramón Mendaza, director de La Opinión, dio la bienvenida a los asistentes y reflexionó sobre las grandes cuestiones inmobiliarias que preocupan a la población, en especial a los más jóvenes, que son los que tienen que acceder al mercado de manera más inmediata “¿Cómo se puede corregir la distancia que hay entre la escasa oferta y la altísima demanda de vivienda que tenemos ante nosotros actualmente? ¿Cómo los jóvenes pueden hacer frente a unos precios disparatados? ¿Cómo se puede construir vivienda asequible?”, se preguntó Mendaza, quien expresó su preocupación por la posible fractura social que se puede dar “entre los que tienen casa y los que no”. Por último, el director de La Opinión comentó el problema de la falta de suelo, el de la “tortuosa burocracia administrativa” y el papel de apoyo de los proyectos inmobiliarios de las entidades financieras porque de todo esto “dependerá nuestro futuro, el crecimiento y la viabilidad de nuestras ciudades y la calidad de vida de la que tanto presumimos”, concluyó.

Acto seguido Rocío Díaz Jiménez, Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía se dirigió al público asistente a la jornada y anunció el "inicio inminente" de la redacción de los proyectos de urbanización y de reparcelación de Lagar de Oliveros, en Málaga, una gran bolsa de suelo residencial de la capital malagueña que llevaba paralizada más de 15 años.

“Hoy, de la mano del sector privado, se avanza en la urbanización de terrenos para un total de 2.806 viviendas, la mayoría de ellas protegidas”, ha manifestado la representante del gobierno autónomo y señaló que los proyectos estarán terminados a principios del año 2026, lo que permitirá iniciar los trámites administrativos previos a la licitación de las obras. Rocío Díaz indicó que tras la constitución de la Junta de Compensación con los promotores privados se acordó el inicio de los proyectos de urbanización y de reparcelación de los terrenos. “No se pueden construir proyectos con muros ni de espaldas a la sociedad”, afirmó la consejera. Una vía andaluza que se ha traducido en un escenario de “escucha y colaboración” con el sector que ha propiciado documentos de consenso como el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado mes de febrero o el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que esta semana se debate en el Parlamento. “Es tiempo de tomar decisiones valientes y realistas frente al reto de la vivienda”, ha declarado.

Rocío Díaz Jiménez, Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía / ALEX ZEA

La reunión organizada por nuestro periódico ha servido para que la consejera de Fomento presentara “el modelo propio en materia de vivienda” del Gobierno de Juanma Moreno, "centrado en aumentar la vivienda protegida, rehabilitar, bajar impuestos o eliminar burocracia, para que así los andaluces puedan emprender su proyecto de vida”. En esa línea, Rocío Díaz ha recordado que en la actualidad hay más de 150 promociones de viviendas protegidas en alquiler en marcha con los programas de ayudas a promotores de la Junta de Andalucía, además de 2.100 andaluces que se han beneficiado del aval hipotecario para la compra de la primera vivienda, 300 de ellos malagueños.

Lagar de Oliveros

La titular de Fomento señaló a Málaga como “ejemplo claro de las políticas valientes y realistas del Gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda” y citó que, en este sentido, la administración autonómica está siendo “protagonista en la construcción de dos barrios claves para el futuro de Málaga”. Aparte del Lagar de Oliveros Rocío Díaz se refirió al barrio que está “en plena construcción y será pronto una realidad en el sector Universidad” con un barrio de alquiler a precio asequible con más de mil viviendas protegidas. La consejera ha insistido en la importancia de la colaboración institucional en un proyecto donde han sido clave un promotor privado y las administraciones públicas, como el Ayuntamiento, que lideró el proyecto, o la Junta de Andalucía, que ha concedido subvenciones por más de 53 millones de euros para estas viviendas. Unas ayudas que han sido financiadas con fondos del Plan Vive En Andalucía, el Plan Estatal y los fondos europeos Next Generation.

Por último, la consejera agradeció a Málaga y a su ayuntamiento que fuera "la primera ciudad andaluza en adherirse al decreto-ley de medidas urgentes, que permite poner el suelo urbanizado al servicio de la vivienda protegida”, y recordó que son 58 los municipios adheridos que representan la mitad de la población andaluza (4,3 millones de habitantes).

Situación inmobiliaria: retos

Tras la intervención de la representante del gobierno andaluz se celebró la primera de las tres mesas redondas de las que constaba el programa y que fueron moderadas por la periodista de La Opinión de Málaga, Ana Montañez. Bajo el título “Pulso del mercado inmobiliario” participaron Lucas Serrano Fernández, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa en TM Grupo Inmobiliario, Juan Conejo, director territorial de Promoción en Andalucía Oriental de INSUR, Rocío Morera Maldonado, vicepresidenta de Grupo Morera & Vallejo, Juan Jesús Martínez, directora comercial, de Marketing y Ventas de Exxacon y Álvaro Marcos, director comercial y de Marketing de AQ Acentor.

Primera de las mesas redondas celebradas en el Foro Inmobiliario / ALEX ZEA

Preguntados por las prioridades que se deben atender con mayor urgencia en el sector inmobiliario malagueño, Lucas Serrano señaló la necesidad de pensar en "el modelo inmobiliario que queremos para Málaga para dentro de 10-15 años, que pasa ineludiblemente por la colaboración público privada y establecer pactos en la futura Ley de Vivienda. Serrano además denunció "la falta de mano de obra cualificada" como uno de los grandes problemas pendientes de solución por parte del sector. Para Juan Conejo es importante poner el punto de mira en la gestión del suelo:"Es un recurso escaso y hay que generar ese suelo en plazos razonables de tiempo". Para el representante de Insur hay que dar respuesta desde el sector "a los nuevos modelos de familia que están surgiendo en los últimos años, como es el caso de los nómadas digitales, que demandan viviendas más pequeñas y con zonas comunes más delimitadas."

Rocío Morera añadió a la falta de mano de obra y de suelo el problema de la financiación y señaló la importancia de los seguros de caución "otra forma de financiación ya que los que queremos en empresas como Grupo Morera & Vallejo es que el constructor esté tranquilo desde que compra el suelo", destacó. Para Juan Jesús Martínez hay un desfase entre la oferta y la demanda. "Hace falta suelo para insuflar dinamismo. Con un déficit entre 500 y 650.000 unidades y unas cifras de construcción actuales de 120.000 viviendas, esto impacta en el precio de la vivienda. Hay cientos de millones de metros cuadrados de suelo tipificado y reclamamos más apoyo de las administraciones públicas para satisfacer la demanda para que el acceso a la vivienda sea una realidad", concluyó.

Álvaro Marcos destacó las tendencias que exigen los clientes, como son las zonas comunes (gimnasio, coworking, lavaderos de perros, etc.). "Es la personalización entendida en que el cliente se gaste el dinero en lo que quiere". Marcos citó también la sostenibilidad "entendida como comodidad, confort y ahorro".

Un momento del coloquio que se celebró entre las dos mesas redondas / ALEX ZEA

Juan Conejo comentó que en Insur, que ha cumplido 80 años, "el valor diferencial es la integración de lapromociónn, la gestión y la acción patrimonial" y fijó el objetivo en construir viviendas "que respondan a los planes de vida de las personas". Por su parte, Juan Jesús Martínez, preguntado por su fórmula de la coinversión junto a inversores de confianza que practican en Exxacon, señaló su condición de pioneros en el smart living que se basa en la sostenibilidad y que les ha permitido expandirse a ciudades como Sevilla, Madrid y Alicante y trabajar en un nuevo Bussiness Plan con una inversión de 330 de millones en 19 proyectos.

Álvaro Marcos comentó que en AQ Center "nos sentimos cómodos en los nuevos desarrollos generando nuevos barrios en las ciudades tocando viviendas residenciales, libres, oficinas, hoteles y centros comerciales. Rocío Morera volvió a incidir en que el seguro de caución "ayuda -y mucho- a la ejecución de proyectos y a garantizar la capacidad crediticia", y Lucas Serrano se mostró muy optimista porque el turismo residencial, segmento donde se aplica TM Grupo Inmobiliario, "vive sus mejores años con 18 millones de viajeros en el aeropuerto malagueño y con compradores de más de veinte nacionalidades que compran nuestras promociones".

Tendencias

Tras la primera mesa redonda subieron al estrado Juan Manuel Rosillo, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Juan Alfonso Navas, director de Negocio Inmobiliario en Andalucía Oriental de La Caixa y Mauricio Mesa, director general en España y Rumanía de Cordia para hablar sobre “Las tendencias inmobiliarias en las ciudades en la evolución”.

Juan Manuel Rosillo comentó que el área metropolitana de Málaga "es el futuro" por el suelo que tienen localidades como Rincón de la Victoria, Cártama o Alhaurín de la Torre "aunque casi todas las promotoras trabajan con suelo finalista". Los larguísimos trámites administrativos, la poca seguridad jurídica y el poco apoyo de la banca en esta primera fase han provocado "que falten 200.000 viviendas en Andalucía -60.000 en Málaga- en un entorno donde se construyen del orden de 7-8.000 viviendas, con lo que harían falta 7 u 8 años para paliar este déficit". Rosillo se mostró partidario de cambiar las condiciones de ese suelo e indicó que la nueva Ley de Vivienda traerá "cosas positivas para que tengamos herramientas más ágiles".

Para Juan Alfonso Navas, el plan de choque de la Junta de Andalucía "nos permite localizar suelo apto para vivienda protegida, transformar esos suelos y tener una mayor agilidad en la tramitación. Esto significa que los 58 municipios que se han acogido gestionarán de forma más transparente los registros de las demandas de este tipo de vivienda.

Segunda de las mesas redondas / ALEX ZEA

Mauricio Mesa puso en valor "la colaboraciónn cercana con las administraciones" y cree también muy importante "la valentía de los promotores y de las administraciones públicas de todo tipo. Se postuló por el cambio en el marco legislativo con la opción del silencio positivo en vez del silencio negativo y se mostró partidario de potenciar, en este periodo de gravedad inmobiliaria, la vivienda asequible (aquella en la que se dedica el 30% de los recursos familiares para acceder a ella)

La jornada inmobiliaria se cerró con la tercera mesa redonda, titulada “La ciudad que viene: retos y oportunidades”. Participaron en ella Noelia Barriguete de Oro, Directora de Desarrollo de Negocio de Sando Construcción, Carlos Vallejo Rodríguez, Departamento de Suelo de GILMAR Promociones Costa, Lorenzo Santana, Delegado territorial de Andalucía Oriental de Metrovacesa, Antonio Sánchez-Agesta,CEO de Inicia XXI y Juan Francisco Rodríguez, director general de Bilba.

La ciudad del futuro

Para Carlos Vallejo, de Gilmar "se hace necesario una reflexión profunda de cómo queremos la ciudad que nos va a acompañar en los próximos 30 años porque no se trata solo de hacer viviendas, hay que hacer y crear más servicios". Para Vallejo, "Málaga ha hecho un buen trabajo de planificación acorde con las ciudades del futuro que son smarts cities, con transporte público electrificado, sostenibles, sin impacto ambiental y con zonas verdes", dijo. Noelia Barriguete de Oro, de Sando, destacó que su empre hemos puesto en valor la nueva metodología de trabajo en el sector que son los proyectos colaborativos, que se basa en la transparencia y confianza entre las partes, y hemos resaltado que para un crecimiento sostenible y ordenado de Málaga, se deben ejecutar infraestructuras de movilidad, para que haya transporte sostenible que los ciudadanos puedan utilizar desde diferentes puntos de la ciudad, así como suministros de energía y agua seguros que son muy importantes para otras inversiones como los Data Center que actualmente no están en Andalucía debido a esa inseguridad que hay con el suministro de energía".

Lorenzo Santana, de Metrovacesa, hizo referencia a su producto estrella: Málaga Towers, en el nuevo paseo marítimo de la ciudad. Para Santana, este proyecto "era disruptivo, diferente a cualquier cosa y ha consolidado un modelo de producto inmobiliario".Y ofreció el dato de que "en la segunda de las torres, más del 80% de los compradores son nacionales y de ese 80% una buena parte son compradores malagueños y que solo quedan 3 de 73 viviendas por vender". Por último, Santana comentó que Málaga "necesita de este tipo de productos para avanzar en la regeneración urbana".

Por su parte, Antonio Sánchez-Agesta, de Inicia XXI, cree que se pueden seguir trabajando en construcción y rehabilitación de hoteles porque sigue habiendo necesidad de hoteles de 5 estrellas en Málaga: "La rehabilitación de hoteles tiene repercusión sobre la cuenta de resultados y el retorno de esa IInversión en rehabilitación en Málaga es inferior a lo que pasa en otros lugares de España". Además, Sánchez Agesta se mostró "partidario" de llevar a cabo proyectos colaborativos para ejecutar este tipo de ejecuciones".

Foto de familia con patrocinadores de la jornada, autoridades y miembros del staff de La Opinión / ALEX ZEA

Juan Francisco Rodríguez, director general de Bilba, abogó por estrechar los vínculos profesionales en el sector inmobiliario: "Necesitamos más colaboración entre el sector privado y las administraciones", señaló. Destacó la conveniencia de la futura Ley de Vivienda y denunció que Málaga "tiene tres graves problemas con el trasporte (movilidad), el suministro eléctrico y las infraestructuras hidráulicas con los que nos estamos jugando una buena parte de los proyectos inmobiliarios", sentenció.

La última parte del debate sirvió para analizar los múltiples problemas que sufren los promotores, la necesidad de nuevas formas de financiación, la creación de infraestructuras y desarrollos mixtos que deben acompañar a la construcción de viviendas y el acceso a la vivienda asequible con espacios de calidad.