La consejera de Fomento anuncia la puesta en marcha "inminente" de la urbanización del Lagar de Oliveros en Málaga

La consejera de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, aseguró esta mañana en el transcurso de un Foro Inmobiliario que organizó La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica, el "inicio inminente" de la redacción de los proyectos de urbanización y de reparcelación de Lagar de Oliveros, en Málaga, una gran bolsa de suelo residencial de la capital malagueña que llevaba paralizada más de 15 años.

“Hoy, de la mano del sector privado, se avanza en la urbanización de terrenos para un total de 2.806 viviendas, la mayoría de ellas protegidas”, ha manifestado la representante del gobierno autónomo y señaló que los proyectos estarán terminados a principios del año 2026, lo que permitirá iniciar los tramites administrativos previos a la licitación de las obras. Rocío Díaz indicó que tras la constitución de la Junta de Compensación con los promotores privados se acordó el inicio de los proyectos de urbanización y de reparcelación de los terrenos. “No se pueden construir proyectos con muros ni de espaldas a la sociedad”, afirmó la consejera. Una vía andaluza que se ha traducido en un escenario de “escucha y colaboración” con el sector que ha propiciado documentos de consenso como el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado mes de febrero o el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que esta semana se debate en el Parlamento. “Es tiempo de tomar decisiones valientes y realistas frente al reto de la vivienda”, ha declarado.

La reunión organizada por nuestro periódico ha servido para que la consejera de Fomento presentara “el modelo propio en materia de vivienda” del Gobierno de Juanma Moreno, "centrado en aumentar la vivienda protegida, rehabilitar, bajar impuestos o eliminar burocracia, para que así los andaluces puedan emprender su proyecto de vida”. En esa línea, Rocío Díaz ha recordado que en la actualidad hay más de 150 promociones de viviendas protegidas en alquiler en marcha con los programas de ayudas a promotores de la Junta de Andalucía, además de 2.100 andaluces que se han beneficiado del aval hipotecario para la compra de la primera vivienda, 300 de ellos malagueños.

La consejera Rocío Díaz, durante su intervención en el Foro Inmobiliario organizado por La Opinión de Málaga / La Opinión

Dos barrios clave

La titular de Fomento señaló a Málaga como “ejemplo claro de las políticas valientes y realistas del Gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda” y citó que, en este sentido, la administración autonómica está siendo “protagonista en la construcción de dos barrios claves para el futuro de Málaga”. Aparte del Lagar de Oliveros Rocío Díaz se refirió al barrio que está “en plena construcción y será pronto una realidad en el sector Universidad” con un barrio de alquiler a precio asequible con más de mil viviendas protegidas. La consejera ha insistido en la importancia de la colaboración institucional en un proyecto donde han sido clave un promotor privado y las administraciones públicas, como el Ayuntamiento, que lideró el proyecto, o la Junta de Andalucía, que ha concedido subvenciones por más de 53 millones de euros para estas viviendas. Unas ayudas que han sido financiadas con fondos del Plan Vive En Andalucía, el Plan Estatal y los fondos europeos Next Generation.

La consejera agradeció a Málaga y a su ayuntamiento que fuera "la primera ciudad andaluza en adherirse al decreto-ley de medidas urgentes, que permite poner el suelo urbanizado al servicio de la vivienda protegida”, y recordó que son 58 los municipios adheridos que representan la mitad de la población andaluza (4,3 millones de habitantes).