EmpoderaLIVE reúne en Málaga a líderes tecnológicos para defender derechos en la era digital

EmpoderaLIVE, el encuentro de referencia internacional impulsado por la Fundación Cibervoluntarios desde 2006 sobre el uso de la tecnología para mejorar el mundo, reúne el 7 y 8 de octubre en el Teatro Echegaray de Málaga a más de 20 líderes e investigadores internacionales y alrededor de 250 expertos que trabajan, a nivel mundial, para proteger los derechos humanos, afrontar los grandes retos globales y promover una tecnología ética al servicio de las personas.

La inauguración de esta XVII edición (martes 7 de octubre, a las 09:30 h.) correrá a cargo de Yolanda Rueda, Fundadora y actual Presidenta de Fundación Cibervoluntarios.

Más de 250 expertos

Con el lema “Soberanía Digital Ciudadana: Hackeando los retos globales”, #EmpoderaLIVE reúne en esta edición a más de 250 expertos de instituciones, entidades, universidades y sociedad civil, que están trabajando para construir modelos tecnológicos más justos e inclusivos, que garanticen derechos digitales, refuercen la democracia y pongan la innovación al servicio de las personas en la resolución de los grandes desafíos sociales, ambientales y económicos de nuestro tiempo.

EmpoderaLIVE 2025 reunirá a voces internacionales que están marcando el rumbo de la tecnología con impacto social. Entre ellas, Monique Morrow, reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes en tecnología por Forbes y referente en la defensa de los derechos digitales, y Ananya Chadha, innovadora que a los 16 años unió genética y blockchain, fundadora y directora de una startup de IA para generar vídeo.

Internet más justo y transparente

También participarán Betelhem Dessie, pionera en formar a jóvenes en robótica, IA y programación en África; Tasos Stampelos, que trabaja por un Internet más justo y transparente en Mozilla; Irina Velasco, referente en aplicar inteligencia colectiva para acelerar los ODS; y Solana Larsen, periodista y editora de publicaciones que defienden los derechos y la diversidad en Internet desde la Open Knowledge Foundation. Desde el ámbito del emprendimiento social destacan Gabriela Chang y Jori Armbruster, creadores de EthicHub, plataforma que conecta a agricultores sin acceso a la banca con inversores globales.

La cita contará además con Sarven Capadisli y Virginia Balseiro, referentes de la web descentralizada y el software abierto; Goran Buldioski, figura clave en el debate europeo sobre gobernanza y democracia; Salvatore Romano, fiscaliza los algoritmos desde la sociedad civil que exigen responsabilidad a las grandes tecnológicas en Europa y el mundo; Melissa Muñoz, impulsa modelos de IA para la gobernanza en América Latina; Andy Piper, voz clave en la expansión global de Mastodon y el software libre. Y Raúl Magallón presentará SmartVote, iniciativa que promueve la lucha contra la desinformación en España y Portugal para frenar su impacto en nuestras democracias.

En la web oficial de EmpoderaLIVE se puede consultar el programa completo con todos los horarios y actividades de esta edición. La inscripción es abierta y gratuita hata completar aforo También se retransmite en directo vía streaming en la web oficial y en el canal de YouTube de EmpoderaORG.

Sobre Empodera LIVE

EmpoderaLIVE es el encuentro de referencia internacional, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios desde 2006, sobre la innovación social y el uso de la tecnología para mejorar el mundo. En ediciones anteriores han participado nombres como Jack Dorsey, cofundador de Twitter; Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias; o Nikhil Seth, Subsecretario General de la ONU, entre otros.

Sobre Fundación Cibervoluntarios

Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de ámbito internacional pionera en el voluntariado tecnológico centrada en facilitar la adquisición de competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad digital y eliminar la brecha digital, y promover el uso y conocimiento de la tecnología como un medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento en la ciudadanía. Desde 2001, ayuda a miles personas al año a usar la tecnología, gracias al tiempo y la dedicación de las más de 4.500 personas que ya hacen voluntariado tecnológico, más de 500 formadores y en colaboración con más de 7000 entidades nacionales e internacionales.