«Málaga tiene su economía donde debe, con un turismo imbatible y un sector tech espectacular»

Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, ha estado esta semana en Málaga impartiendo una conferencia sobre la situación económica actual y sus implicaciones para los mercados financieros. Ureta analiza el impacto del nuevo ciclo en el modelo de inversión y ofrece su visión sobre la economía malagueña en esta entrevista con La Opinión.

-¿Cómo valora el actual momento económico y de los mercados financieros en una época tan convulsa como la actual? Guerra en Gaza, guerra en Ucrania... ¿Toda esa inestabilidad pasa factura a la economía y a la rentabilidad?

-Bueno, la respuesta simple sería que, de momento, no la está pasando. Lo que estamos viendo de nuevo es una situación de claro contraste entre, por decirlo así, la euforia de unos mercados financieros que día tras día están batiendo nuevos máximos y, por contra, la inquietud o la incertidumbre que hay en la gente y en la opinión pública en general. Efectivamente, esa situación de conflictos, unido al tema de la denominada ‘guerra comercial’ también genera esa inquietud, pero eso no está teniendo reflejo en los mercados.

-¿Por qué está ocurriendo así?

-Probablemente los mercados están descontando un nuevo ciclo de crecimiento global basado en dos pilares. Uno es la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, que es una innovación muy potente, como en su día pudo ser internet o la llegada del teléfono inteligente. El otro pilar es un escenario de abundante liquidez en la economía que, además, esta vez cuenta con el apoyo adicional del mundo cripto (bitcoin y stablecoins). Esos dos factores están haciendo pensar en un ciclo de crecimiento global de largo plazo, potente, muy estructural, y eso se está cotizando con gran optimismo. El mercado, por lo menos hasta ahora, está poniendo en segundo plano los factores más negativos: la confrontación China-Estados Unidos, conflictos bélicos, guerra comercial con los aranceles....

-Donald Trump hace aún más imprevisible cualquier escenario; parece gobernar EEUU a impulsos.

-Sí, pero curiosamente la particularidad actual es que las políticas de Trump generaban muchísimo rechazo a los mercados financieros en abril (todos recordamos el mini crash que hubo con los aranceles) y ahora ocurre lo contrario: hay un aplauso continuo a cada nueva medida. Haga lo que haga Trump (ahora ha sido la propuesta de paz en Gaza), a los mercados les parece bien. Trump ha pasado de generar rechazo a generar apoyo (no hablo de la opinión pública).

-Los aranceles de Trump al resto del mundo, ¿son una especie de capricho o hay un propósito real?

-Tienen un sentido económico real, y hay que entenderlo, porque el mundo, tras décadas de mucha libertad de comercio, y después de que en 2001 se admitiese a China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), había llegado a una situación de gran desequilibrio: EEUU era el gran comprador global y había llegado a absorber el 50% del superávit comercial del resto del mundo. Lógicamente, esas compras las tenía que financiar y eso le generaba una gran deuda externa. No es sostenible. Digamos que los aranceles es la forma con la que Trump cree que puede resolver esa situación. Obviamente, no es una buena fórmula porque genera una distorsión del comercio internacional, pero ellos reducen así su enorme déficit comercial y generan una recaudación impositiva para solucionar su problema de deuda pública. Los aranceles no son un capricho de Trump, sería un error verlo así.

Juan Carlos Ureta, presidente ejecitivo de Renta 4 Banco. / L. O.

-¿Qué papel juega Europa en la geoestrategia mundial? Parece quedar en un papel de menor relevancia en relación a EEUU y China.

-Europa, efectivamente, se ha quedado en un papel de segundo orden en los temas globales, pero también es verdad que parte de una situación de enorme riqueza. El nivel de vida es el mejor del mundo y en Europa hay grandísimas empresas globales que van a seguir teniendo un papel muy importante. Pero creo que en el modelo político, con esa financiación de un modelo de bienestar que probablemente ya no es sostenible, Europa tendría que reflexionar y corregir. Y tiene que empezar a pagar su seguridad, y a tener autonomía de defensa y estratégica. Son muchos cambios que no está haciendo pero que, lamentablemente, tendrá que hacer.

Tipos de interés y mercado de inversión

-Los tipos de interés bajaron y ahora se han estabilizado.

-Probablemente en EEUU van a seguir bajando, mientras que en Europa creo que les queda muy poco recorrido a la baja. Es muy probable que convivamos en una etapa todavía relativamente larga en que los tipos de interés estén algo por debajo de la inflación. No van a llegar otra vez a tipos cero, ese modelo de dinero gratis está enterrado y ya no es viable, pero sí se van a quedar en estos niveles o quizá un poco más bajos.

-En el actual mercado de inversión, ¿qué aconseja a sus clientes?

-Se ha confirmado, y eso es una buena noticia, que no parece que vayamos a entrar en una recesión global, al menos profunda. Eso mueve a pensar que la inversión en renta variable (empresas) debe ser la referencia. Y también hay que extenderse al mundo de la empresa no cotizada, a los mercados privados, que pueden generar gran valor, por lo que hay que estar siempre atentos. Creo que no está mal tener una reserva de liquidez remunerada a corto plazo en el entorno del 40%, porque vendrán oportunidades, pero el mayor consejo es que se invierta gradualmente, con tranquilidad y bien asesorado. Se ha demostrado que la inversión en mercados, a la larga, es lo más rentable. Otra parte puede ir también al inmobiliario y luego podemos hablar ya de temas más particulares como oro o bitcoin, pero con pequeñas partes del patrimonio.

Vivienda y economía de Málaga

-¿Hay riesgo de una burbuja inmobiliaria con la actual escalada de precio? La vivienda se ha convertido en un gran activo de inversión.

-Creo que estamos muy lejos de una burbuja inmobiliaria. No hay una situación como la de 2006-2007 en la que, por un lado, las familias estaban muy endeudadas y, por otro lado, los precios de la vivienda había subido de manera indiscriminada (lo bueno, lo malo y lo regular). Ahora hay un problema de vivienda porque no hay oferta. Se ha pasado en España de producir unas 600.000 viviendas en 2006 a menos de 100.000 al año ahora. Hay un desequilibrio y, básicamente, se debe a dos temas. Por un lado, que los permisos de construcción se están dilatando hasta 10 o 15 años en España y, por otro, que hay también escasez de suelo y de mano de obra.

-¿Qué destaca de Málaga?

Una cosa muy clara: la economía de Málaga está donde hay que estar ¿Por qué? Pues porque la economía está teniendo un cambio muy grande que va a ir más. Así como pasamos en su día de una economía agrícola a la industrial y de servicios, ahora estamos pasando a lo se llama la economía de las experiencias. Cada vez pesa más el área de viajes y ocio, el disfrute, y en eso Málaga es imbatible por la calidad de su oferta de turismo y su clima. La economía de Málaga está en un segmento con un viento de cola total, yo diría que con huracanes (ríe). Y además ha generado un hub tecnológico espectacular. Málaga cuenta con empresas magníficas y también ha tenido una buena dirección política desde la Alcaldía. A muchas zonas industriales les gustaría estar como Málaga, sin duda. Vemos una gran cantidad de inversores interesados en estar aquí.