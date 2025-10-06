Five Guys abrirá su primer local en el Centro de Málaga

La cadena de hamburguesas americana Five Guys continúa con sus planes de expansión en la provincia. La hamburguesería favorita de Obama abrirá su primer local en el Centro de Málaga. Y lo hará en el número 6 de la Alameda Principal, antigua Pizza Hut y cerca de Burger King.

Un local de más de 280 metros cuadrados donde los malagueños podrán customizar su hamburguesa al gusto con hasta 15 toppings gratuitos a escoger.

En Five Guys hay hasta "250.000 posibilidades de crear tu propia hamburguesa": de un piso, de dos, con queso, champiñones plancha, bacon o jalapeños, entre otros. O su opción más sana: burguer enrollada en lechuga.La carta también ofrece perritos calientes y sándwiches. Todo ello se puede acompañar con sus batidos: de bacon, mango, frambuesas, vainilla o mantequilla de cacahuete, etc.

Y sus famosas patatas son cocinadas al ''estilo boardwalk”, lo que significa que se cortan a mano en el lugar todos los días y se cocinan en aceite 100% de cacahuete.

El éxito de esta famosa cadena estadounidense se basa en no usar ni alimentos congelados ni microondas. Todo se prepara cada mañana, con materia prima completamente fresca sin congeladores ni retenedores de calor.

Las patatas: producto estrella

En Five Guys, no solo las burgers son la estrella de la carta, sino que sus patatas son también las grandes protagonistas. Estas provienen de cultivos que están situados por encima del paralelo 42 norte porque, al ser noches frías y largas, el tubérculo crece mucho más lento y hace que la carne sea bastante más densa para dar más textura. Las patatas son fritas en tres fases con aceite de cacahuete.

Por otro lado, la carne de vacuno para las hamburguesas proviene de Escocia de ganado y se alimenta con cereales durante 120 días, logrando así una proporción de 80:20 de grasa magra, consiguiendo "un bonito efecto marmoleado y un delicioso sabor".

Aunque aún no sé conoce con detalle cuándo está prevista la apertura, las obras comenzarán en las próximas semanas.

Five Guys en Málaga

Con este nuevo establecimiento ya son cinco los que tiene la cadena en la provincia. El primero fue en 2020 en McArthurGlen Designer Outlet (Plaza Mayor), para más tarde abrir en Puerto La Cañada, Puerto Banús y Marbella Centro.