Más de 1.400 investigadores y 800 publicaciones: Ibima se consolida como referente nacional e internacional

La investigación es una pieza clave para desarrollar nuevos medicamentos, tratamientos y terapias que mejoren la calidad de vida de los pacientes. En este ámbito, Málaga se consolida como un referente nacional e internacional gracias al trabajo del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand), que se sitúa entre los diez mejores del país.

Así lo refleja su ‘Memoria de Actividades 2024’, que ha sido presentada este lunes en el Salón de Actos de la sede de Ibima por su director científico, Francisco J. Tinahones. “Los resultados de esta memoria evidencian que Ibima no solo es un motor de innovación científica, sino también un espacio de colaboración que impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes y en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario”, ha subrayado durante su intervención.

Uno de los hitos presentados más relevantes es la vinculación de más de 1.400 investigadores, una cifra que refleja la “amplitud y diversidad” del talento científico, según destacan desde el propio instituto. En este sentido, el director científico ha resaltado que el 51% de los líderes de grupo son investigadoras, un dato “lógico”, ya que hay un porcentaje mayor de mujeres en el instituto.

78 grupos de investigación

Estos 1.443 investigadores se distribuyen en 78 grupos, 47 de los cuales son grupos consolidados de excelencia. No obstante, Tinahones ha reconocido que de los que se siente “más orgulloso” es de los 21 grupos emergentes que comienzan su recorrido y que con el paso de unos cinco años pasarán a ser de excelencia.

Ibima presenta su 'Memoria de Actividades 2024' / A.T.

Otro de los resultados más importantes del ejercicio 2024 es que el instituto participó en un total 366 proyectos competitivos —un 16% más que el año anterior— que abarcan todas las áreas de la biomedicina, desde alergología, hasta cardiología, obesidad u oncología. Además, se consiguieron 69 nuevos proyectos financiados, lo que demuestra, según Ibima, “la capacidad del instituto para atraer recursos y generar conocimiento de vanguardia”.

Más de 800 publicaciones

Destaca también que el instituto cerró el año con la publicación de 884 artículos científicos, la mayoría de ellos (el 65%) en revistas de alta calidad y de gran prestigio internacional. “Se publica mucho, pero se publica en revistas de calidad”, ha apuntado Tinahones.

En cuanto a las publicaciones, el director científico también ha señalado que el 46% de las mismas cuentan con un miembro del Ibima como autor principal. “Estamos generando ciencia, no solo colaborando”, ha puntualizado durante su intervención, en la que ha aclarado que ese porcentaje sitúa a Ibima al nivel de otros institutos con una alta capacidad de liderazgo.

32 millones de fondos

Otro dato relevante del ejercicio de 2024 es que el instituto logró captar más de 32 millones de euros en fondos públicos, tanto europeos como nacionales, y en fondos privados. “Se ha incrementado la captación de recursos en una cantidad importante comparado con años anteriores”, ha asegurado Tinahones.

Ibima presenta su 'Memoria de Actividades 2024' / A.T.

Dentro de la captación de fondos ha hecho hincapié en el especial incremento que se ha producido dentro de la financación de los ensayos clínicos, que han pasado de 8 a 14 millones de euros en tan solo un año, es decir, un aumento del 43,62%. Asimismo, ha puesto en valor que el 8% de la financiación viene de proyectos internacionales, una cifra que hace diez años era “ínfima”.

El director científico ha resaltado también la importancia de la colaboración entre grupos, que es, precisamente, uno de los estándares que “más cuidan”. En el año 2024, uno de cada cinco artículos fue fruto de la colaboración entre grupos, es decir, cerca del 20%. “Cuando empezó el instituto esa cifra era del 5%” , ha recordado.

Aumentan los ensayos clínicos

En cuanto a a los ensayos clínicos se ha producido también un incremento “muy importante” en lo que respecta al volumen. En total, en 2024 había 1.286 ensayos clínicos activos, la mayoría de ellos en fases tempranas, que son, según explica Tinahones, los que tienen “más calidad”.

Este aumento tan relevante se ha producido, según el director científico, gracias a que se han creado en la provincia las infraestructuras necesarias para ello, como son la unidad de ensayos clínicos del Hospital Clínico —inaugurada hace unos años— y la reciente unidad de ensayos en fase 1 del Hospital Regional, que próximamente abrirá la de fase 2 y 3. “Nunca podríamos haber llegado a esas fases de facturación si no hubiera habido esa infraestructura”, ha incidido Tinahones, que ha asegurado que Ibima se encuentra entre los diez mejores institutos de investigación del país.

Ecosistema único

El acto ha contado también con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista; al Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones; al rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López Navarrete; al vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, Pedro Jesús Maireles, y de los gerentes de los grandes hospitales y distritos de Málaga.

“Nunca en la historia de la sanidad en Málaga se había trabajado tanto en la investigación”, ha afirmado Bautista, que ha destacado que “la fortaleza investigadora de Málaga es hoy un activo estratégico para Andalucía”. Por su parte, Briones ha señalado que la provincia cuenta con "un ecosistema único en el que universidad, hospitales e institutos de investigación trabajan de manera coordinada, y los resultados presentados en esta memoria son una prueba clara de que invertir en ciencia es invertir en futuro, talento y bienestar social”.

“La estrecha alianza entre universidad, hospitales e instituto de investigación es clave para situar a Málaga en el mapa europeo de la ciencia biomédica. Estos resultados muestran la capacidad de nuestra comunidad para liderar proyectos de excelencia con vocación internacional”, ha añadido el rector de la UMA.