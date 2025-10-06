Málaga caza 45 jabalíes y cerdos asilvestrados en un año

En poco más de un año, desde septiembre a la actualidad, el Ayuntamiento de Málaga ha capturado y abatido 45 ejemplares de jabalíes y cerdos asilvestrados para frenar su incursión en las zonas urbanas de la capital, donde cada vez es más habitual ver piaras deambulando en busca de comida y agua.

Es un dato ofrecido por el Área de Sostenibilidad Medioambiental, que recuerda que el consistorio va a reforzar las medidas de control para frenar la "presencia de jabalíes y, mayoritariamente, cerdos asilvestrados en zonas urbanas próximas a espacios forestales de la ciudad, con especial incidencia en los distritos Este y Ciudad Jardín".

Como avanzó este periódico, el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un plan para el control de estas poblaciones, que incluye la instalación de abrevaderos en las zonas forestales, así como la captura con flechas estándar y adaptadas con dardos anestésicos para su posterior eutanasia.

¿Para consumo humano?

Este plan lo desarrollará la empresa a la que se adjudique el servicio, en licitación por 30.000 euros, que deberá contar con arqueros cualificados homologados por la Federación Andaluza de Caza (FAC), además de la supervisión de un veterinario para la administración de sedantes y el sacrificio de los ejemplares capturados.

De aplicarse el uso de sedantes, los animales no podrán ser destinados a consumo humano, por lo que deberán ser incinerados en instalaciones autorizadas. En cambio, cuando se capturen con flechas, los animales y sus subproductos deberán ser transportados y tratados de conformidad con la normativa de sanidad animal y de salud pública.

Monitorización

La empresa adjudicataria deberá monitorizar las poblaciones de jabalíes y cerdos asilvestrados, para lo que deberán realizar visitas nocturnas a lugares con presencia de estos animales, junto a la inspección con cámaras térmicas, la identificación de desplazamientos de piaras dentro de la zona urbana, la toma de datos y el montaje de informe mensual con identificación de ejemplares y planos de desplazamientos realizados, con fotografías semanales de las piaras, tal y como se recoge en el expediente.

Se pretende crear un "cordón" que impida que estos animales acaben accediendo a las zonas urbanas, de manera que las capturas sean "mínimas".

En un comunicado remitido a la prensa, el Ayuntamiento de Málaga aprovecha para hacer un llamamiento a la ciudadanía para "que no suministre alimentos a estos animales y se recuerda que está prohibido dejar los residuos fuera de los contenedores".