Málaga mantiene las medidas de abastecimiento y riego agrícola en el nuevo año hidrológico

Las medidas de gestión en el abastecimiento urbano y el riego agrícola se mantendrán en Málaga en los primeros meses del nuevo año hidrológico 2025/2026, tal y como ha acordado en su reunión de este lunes el Comité de Gestión del Agua de esta provincia.

Durante la reunión se ha puesto el énfasis en que el año hidrológico 2024/2025 ha sido más lluvioso de lo habitual en prácticamente toda la provincia, ha informado la Junta en un comunicado.

Gracias a dichas precipitaciones y al esfuerzo conjunto de administraciones, agricultores y ciudadanos, se ha conseguido un "importante ahorro" en el consumo de agua, lo que posibilita que las medidas acordadas por la Comisión de Sequía en marzo de 2025 se mantengan, sin perjuicio de las posibles revisiones que se puedan llevar a cabo en función de la evolución del año.

Viñuela-Axarquía

En el Sistema Viñuela-Axarquía se ha cerrado el año más lluvioso de los últimos tiempos, con precipitaciones que se han concentrado en los meses de noviembre y marzo, llegando a registrar el pluviómetro de la presa de la Viñuela una precipitación total de 564 litros por metro cuadrado, cuando la media histórica es de 443.

Las aportaciones totales al embalse de La Viñuela han sido un 40 por ciento superiores a la media y han alcanzado los 67,80 hectómetros cúbicos, frente a una aportación media histórica de 48,3.

Gracias a ello, el Sistema de Explotación salió de la situación de emergencia en la que se encontraba, lo que permitió que la dotación máxima por persona y día fuese de 225 litros para abastecimiento, y un volumen máximo de 12,8 hectómetros cúbicos para el riego, considerando una dotación de 2.000 metros cúbicos por hectárea y año.

Guadalhorce-Limonero

En el Sistema Guadalhorce-Limonero, el año hidrológico que acaba de finalizar ha evolucionado con precipitaciones por encima de la media anual por primera vez en varios años.

Así, la presa Conde del Guadalhorce ha registrado una precipitación total de 808,80 litros por metro cuadrado frente a una media histórica de 463,6; la presa del Limonero, 516,20 frente a 431,40, y la presa de Casasola ha recibido 597,60 litros por metro cuadrado frente a una media histórica de 410,80.

En conjunto, los volúmenes embalsados en el sistema Guadalhorce-Limonero alcanzaban a 1 de octubre de este año los 184,09 hectómetros cúbicos, lo que supone 131,92 más que hace un año.

Por ello, se ha previsto para Málaga capital la dotación de 225 litros por persona y día, además de considerar un hectómetro cúbico al mes procedente de los pozos y aguas superficiales no reguladas.

Como se ha informado durante el Comité de Gestión, como el volumen acumulado se sitúa por encima de los 140 hectómetros cúbicos de escasez severa, para este año hidrológico se prevé destinar 35 hectómetros a riego, de los que cuatro se utilizarán en octubre y el resto entre abril y septiembre de 2026, de acuerdo a las dotaciones establecidas por el Plan Hidrológico.

Costa del Sol Occidental

Por su parte, el Sistema Costa del Sol Occidental ha registrado cerca de 812 litros por metro cuadrado, lo que supone un 20 por ciento más de la media histórica.

Las fuertes lluvias de otoño y las borrascas de primavera han permitido que este Sistema cierre el año hidrológico en situación de normalidad, con un volumen total embalsado del 67,14 por ciento.

El Sistema Costa del Sol Occidental ha finalizado el año hidrológico con 38,63 hectómetros cúbicos, con lo que se mantiene la dotación fijada de 250 litros por persona y día.