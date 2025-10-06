Turismo
Málaga entra en el otoño con su mayor cifra de empleo en hostelería de siempre a estas alturas del año
Registra un total de 111.322 trabajadores, con un aumento de casi 3.400 personas respecto a hace año, y confirma las buenas perspectivas del sector
El sector de hostelería de la provincia de Málaga ha entrado en el otoño con un total de 111.322 trabajadores, su mejor cifra histórico de siempre para un mes de septiembre, con un aumento de casi 3.400 personas respecto a hace un año, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones a cierRe del mes de septiembre. Lógicamente, el volumen de empleo se ha reducido algo en relación a agosto (donde en el apogeo de la temporada alta turística se alcanzó un tope absoluto de 115.964 personas trabajando) pero la marca ratifica las buenas previsiones iniciales que la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) tenía para este post-verano
"Se prevé un buen comportamiento de la actividad en septiembre y octubre con lo que, aunque habrá algo de bajada, este mes podríamos mantener la cota por encima de los 110.000 trabajadores", comentaban hace unas semanas a este periódico desde esta asociación de hosteleros.
Cabe recodar que la hostelería malagueña emplea actualmente un 44,8% más de personas que hace una década, ya que en septiembre de 2015 el sector se movía en casi 76.800 trabajadores. Y en 2022, hace sólo tres años, el volumen era de 96.700, con un alza desde entonces del 15,2%, lo que refleja el continuo incremento del empleo hostelero. De hecho, se encadenan ya subidas interanuales todos los meses desde enero de 2023, es decir, desde hace 33 meses.
La cuarta con más trabajadores
El potencial de Málaga se refleja en en que es la cuarta provincia de España con más trabajadores de hostelería, sólo por detrás de Madrid (234.558), Barcelona (203.396) y Baleares (172.196) y por delante de Alicante (99.977), Las Palmas (95.245), Valencia (92.087), Tenerife (76.533), Girona (52.929) y Sevilla (63.560).
El sector de hostelería está en una situación de máximo empleo histórico, aportando siete de cada diez empleos al conjunto de la industria turística. La provincia de Málaga supone además casi el 33% del empleo global de Andalucía en el segmento de hostelería (365.280 personas a cierre de agosto), confirmando su papel como motor de este segmento en la comunidad, según Mahos, que está presidida por Javier Frutos.
