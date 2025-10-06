Una malagueña revela la dura situación en la que se encuentra por el problema de la vivienda: "He tenido que irme a casa de mis padres, con mis tres hijos"

El aumento constante y desmesurado del precio de la vivienda y la escasez de oferta para alquilar o comprar un inmueble copan la mayoría de debates televisivos, políticos y sociales en la actualidad ante la necesidad de encontrar soluciones reales para la ciudadanía. Una situación que han tratado en el programa La Sexta Xplica a través de la experiencia de Sonia Mel, una malagueña que ha tenido que mudarse con sus hijos a casa de sus padres ante la imposibilidad de pagar un alquiler.

"He tenido que irme a casa de mis padres con mis tres hijos. Mi marido se ha ido a casa de su madre con el perro porque no hemos encontrado un piso ni siquiera para alquilar. Así estamos, yo con los niños en casa de mis padres durmiendo en un sofá porque no cabemos, y mi marido en casa de su madre con el perro porque no hay sitio", ha señalado la malagueña.

Tal y como ha narrado la mujer natural de Benalmádena, tanto en su municipio como en el resto de la Costa del Sol y en la mayoría de localidades de la provincia, los ciudadanos "solo pueden encontrar viviendas vacacionales". "Preguntas y los pisos son desde octubre a junio y luego, te tienes que ir. Claro, ¿qué hago, tres mudanzas al año?", ha indicado.

Además, Sonia Mel ha asegurado que un piso de dos o tres habitaciones supera los 1.500 euros de alquiler mensual, mientras que los de un solo dormitorio "pueden costar 900 o 1.000 euros". "Y es todo vacacional. No tienes manera de encontrar algo", ha añadido.

"A mí me han llegado a criticar porque quiero un piso en Benalmádena porque está en la Costa del Sol, pero es que yo soy de allí desde siempre", ha recalcado Sonia sobre las dificultades que tienen los propios vecinos de estos municipios turísticos para encontrar viviendas asequibles.

Todo ello, unido a que tuvieron que dejar la vivienda en la que residían de alquiler desde hace once años por la necesidad de los dueños de volver a tener disponible el inmueble, ha hecho que su familia tenga que separarse y repartirse en las casas de sus familiares para subsistir. "Nos hemos tirado año y medio intentando buscar un alquiler, ya no te digo comprar, y es imposible. No me puedo permitir pagar 1.500 euros de alquiler. Y eso que los dos trabajamos", ha recalcado.

De igual modo, ha continuado narrando: "Así estamos, yo con los niños en casa de mis padres durmiendo en un sofá porque no cabemos, y mi marido en casa de su madre con el perro porque no hay sitio". Ante estos problemas de acceder a una vivienda a un precio asequible y acorde con los salarios actuales, la malagueña ha pedido solucionar esta problemática y facilitar el acceso a la vivienda para la ciudadanía.