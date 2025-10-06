Flotilla de Gaza
Los malagueños detenidos por Israel ya están en casa: "Nos han golpeado y metido en jaulas"
Los activistas Manuel García Morales y Rafael Borrego aterrizaron esta madrugada en Barajas, donde relataron el trato "vejatorio y humillante" en la prisión israelí
21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud, arrestados el pasado jueves por el ejército de Israel, han vuelto a España. Entre ellos, los dos malagueños: Manuel García Morales y Rafael Borrego.
Este último denunció a su llegada a Madrid que fueron "vejados" y "humillados" en la prisión israelí de Saharonim, en la que han permanecido detenidos, donde sufrieron malos tratos físicos y psicológicos
"Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días: nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado", asegura Rafael Borrego.
Según señalaron, estuvieron horas maniatados en el puerto antes de ser trasladados a la prisión en el desierto, en un "proceso constante de deshumanización"; fueron deportados sin juicio y se les mostró papeles en hebreo, sin traductor
No tuvieron acceso a abogados ni pudieron contactar con las familias, no recibieron asistencia médica y se les privó de agua potable y de medicamentos necesarios a algunos de ellos, como la insulina que requerían dos personas diabéticas y que no recibieron hasta tres días después de la detención.
"Peor que animales"
De acuerdo con su relato, personas armadas entraban con perros en las celdas y les apuntaban a la cabeza, les privaban del sueño, les cambiaban de celda para impedir que durmieran y fueron tratados "peor que animales".
Los miembros de la flotilla agradecieron la presión popular, pidieron a los gobiernos que actúen para que lo ocurrido no quede impune y llamaron la atención sobre la situación de miles de presos palestinos que están en poder de las autoridades israelíes.
A su juicio, Israel ha querido tener una actitud ejemplarizante con los activistas, pero ellos tuvieron la fortuna de que el foco internacional estaba sobre la flotilla. A pesar de lo ocurrido, aseguraron que volverían a embarcarse y han confiado en que pronto haya otra flotilla hacia la Franja de Gaza.
Todos aparecieron en la terminal vestidos con camisetas blancas, ya que no les permitieron cambiarse al salir de la prisión y, denunciaron, les robaron la mayoría de los objetos personales cuando desembarcaron en el puerto.
Se trata del primer grupo de activistas. Los 28 restantes aterrizan esta madrugada en España, tal y como lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
- Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
- El Ayuntamiento de Málaga avanza en la renovación de la calle Alfambra en el distrito Cruz del Humilladero