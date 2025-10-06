El Castaño Santo de Istán: el monumento natural venerado por los Reyes Católicos en Málaga

Existe un monumento natural en Málaga que no solo cuenta con una imponente y exquisita belleza, sino que ha sido parte fundamental de la historia de toda la nación, tras convertirse en un lugar de culto por las energías milenarias que se aseguraba que existían en el entorno. Una importancia que hizo que incluso el Rey Fernando el Católico celebrara una misa de acción de gracias en 1501, poco antes de la reconquista de Marbella, cuando este enclave ya incluso era centenario.

Este venerado lugar es el Castaño Santo, un enorme y antiguo árbol situado en la Sierra Real de Istán considerado el ejemplar más antiguo de toda la Sierra de las Nieves, con una edad que oscila entre los 800 y los 1.000 años.

Un enorme castaño de 23 metros de altura, el árbol más antiguo de toda Málaga

Localizado en un paraje de singular belleza, repleto de vegetación y fauna salvaje, se erige un gigantesco castaño de 23 metros de altura y 14 metros de perímetro que ha sido durante la historia un elemento clave del folclore y las leyendas de la provincia, y que llevó a este ejemplar a ser declarado Monumento Natural en 2008 por parte de la Junta de Andalucía.

Este castaño catalogado como Árbol Singular de Málaga se encuentra en la zona conocida como Hoyo del Bote, en el municipio malagueño de Istán, rodeado de un boque de encina, alcornoques y algarrobos, cuya singular belleza hacen de este entorno uno perfecto para visitar en otoño. Además, cuenta con una inmensa fauna salvaje en la que es común la presencia de jabalíes, cabras montesas, águilas reales y perdices rojas

El Castaño Santo, venerado por los Reyes Católicos en Málaga

"Cuenta la leyenda que en los montes en que se halla este árbol centenario proliferaron grandes hazañas a lo largo de la Historia. Entre ellas, podemos destacar la rebelión de Sierra Bermeja en los albores del siglo XVI, cuyo testigo más representativo fue el denominado Castaño Santo, bajo cuyas ramas el rey Fernando el Católico celebró una misa de acción de gracias, allá por 1501", señalan desde el propio Ayuntamiento de Istán sobre la importancia de este enclave.

Para llegar a este entorno único de Málaga, se puede seguir la ruta ciclista Istán-Castaño Santo que parte del municipio malagueño de Istán. Además, existe otra ruta que sale desde San Pedro Alcántara y rodea el Club de Golf La Quinta, hasta llegar a un puente que cruza el río. En lugar de cruzarlo, será necesario tomar el carril de la izquierda y seguir unos 13 kilómetros de distancia hasta llegar al Castaño Santo. La dificultad del camino hace que sea aconsejable hacer esta ruta en 4x4 para no tener inconvenientes.