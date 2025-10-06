Sólo nueve pueblos escapan al riesgo de sufrir despoblamiento hasta 2030

Más de la mitad de los municipios de la provincia de Málaga tienen algún riesgo de despoblación en base al diagnóstico elaborado por la Junta de Andalucía para el periodo 2025-2030. Es cierto que de los 55 en esa situación una veintena se encuentran en una situación de riesgo bajo, frente a ocho en riesgo alto. Pero llama la atención que apenas nueve pueblos de menos de 3.000 habitantes, están fuera de todo riesgo. Hemos hablado con algunos de sus alcaldes para conocer los secretos que tienen ante esa batalla que, al menos por ahora, están ganando.

A este último selecto grupo pertenecen, ordenados por número de habitantes según el último censo oficial del INE, el de 2023: Macharaviaya (506 habitantes), Totalán (776), Iznate (947), Istán (.1622), Almáchar (1.927), Tolox (2.374), Casarabonela (2.758), Fuente de Piedra (2.958) y Monda (2.981). El diagnóstico incluido en la I Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030, que la Junta aprobó este pasado mes de julio, contempla que para ninguno de ellos hay un riesgo a corto plazo para perder población.

Claves contra la despoblación

La intención de la Administración andaluza es la de fijar políticas públicas que permitan revertir o reducir en lo posible esos procesos de despoblación, que afectan a más de la mitad de los municipios malagueños y a los afectados, mediante riesgo bajo, medio o alto, en el resto de la comunidad autónoma. No obstante, como decíamos, seis de los regidores en situación positiva nos han adelantado algunas de las claves que consideran fundamentales para haber alejado el fantasma de la despoblación en sus términos.

Aluden a beneficios fiscales en el ámbito local, pero también a incentivos municipales, incluidos algunos para poder aumentar la natalidad. Nos relatan que tienen relativamente cerca o con buenas carreteras grandes municipios con todo tipo de servicios e incluso centros comerciales. Y si les preguntamos sobre los puntos negros que encuentran en su desarrollo, muchos aluden a la necesidad de mejorar el transporte público. En algunos casos, las líneas de autobús que perdieron frecuencias con la pandemia no han recuperado, de momento, los niveles de 2019.

A este aspecto alude, por ejemplo, el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste (PSOE): «Los pueblos hacemos un esfuerzo muy importante, que en ocasiones lo realizamos sin estar arropados por otras administraciones y a base de imaginación. En nuestro caso aquí puedes disfrutar de un gimnasio público con un pago simbólico. O les ofrecemos a las familias un bono de 1.200 euros cuando son padres. Lo disfrutan en comercios, a los que nosotros les abonamos los importes correspondientes».

«Hemos ganado más de doscientos habitantes en apenas seis años, pero podríamos crecer más y tener más visitantes si a ese esfuerzo local se le añade otro para que tengamos un mejor transporte público. Nosotros en este sentido hasta ayudamos a los jóvenes para que se puedan sacar el carné de conducir», explica..

Más de la mitad de los municipios de la provincia de Málaga, concretamente 55, padecen un riesgo bajo, medio o alto de sufrir despoblamiento. | L. O.

Ocho pueblos, en riesgo alto

En el extremo opuesto, en riesgo alto de despoblación, encontramos ocho municipios malagueños. La mayoría se localiza en el interior del Valle del Genal o de las cotas más elevadas de la comarca de la Axarquía: Alpandeire (258 habitantes), Alfarnatejo (371), Genalguacil (397), Jimera de Líbar (398), Sedella (600), Alfarnate (1.046), Comares (1.346) y Cañete la Real (1.587).

No muy lejos de algunos de los pueblos del Genal, en Istán, uno de los nueve pueblos con menos de 3.000 habitantes sin riesgo de despoblación, su alcalde, José Miguel Marín (IU), reconoce que su localidad también posee una vía de acceso por la que se requiere media hora en completar menos de 20 kilómetros. Sin embargo, cubierto ese recorrido, en Marbella encontramos todo tipo de posibilidades, tanto de empleo como de servicios.

Así contrasta el crecimiento de su municipio como el de algunos de los reseñados pueblos de la Serranía. «La falta de vivienda en el litoral y la subida de los precios del alquiler atrae hasta nuestro pueblo a muchos residentes. Tenemos calidad de vida y, pese a la carretera de montaña, en los últimos años hemos empezado a acercarnos a la cifra de 2.000 habitantes», relata.

Alude al «crecimiento sostenible, progresivo», como elemento fundamental para que en Istán se pueda vivir bien, rodeado de un entorno natural único. «Somos pueblo dormitorio, porque nos falta una economía propia que nos impida tener que desplazarnos. Pero alrededor todo es precioso, con recursos al servicio del vecino e instalaciones deportivas magníficas, así como equipamiento cultural de primer orden o restauración y alojamientos para el turista», dice.

Hallar «el pueblo de tu vida»

Para dar a conocer las facilidades de los pueblos a potenciales nómadas digitales o futuros residentes, la Junta dentro de la nueva estrategia contra la despoblación ha puesto en marcha la campaña El Pueblo de tu Vida y el portal vivemasandalucia.es, que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, tilda de «Airbnb andaluz».

Conseguir frenar el éxodo de residentes desde los pueblos tiene como objetivo invertir ese listado de hasta 7.500 personas que cada año abandonan sus localidades de interior. Porque de esa manera también se podría agilizar el horizonte que la Junta se marca para 2050, con una comunidad autónoma con 10 millones de habitantes, 1,5 millones más que ahora.

Totalán es uno de los tres municipios malagueños de menos de 1.000 habitantes que carece de riesgo alguno de despoblación. Su regidor, Miguel Ángel Escaño (PSOE), argumenta que la distancia de término con la capital malagueña, pues dista apenas un cuarto de hora por carretera de las barriadas de El Palo u Olías, es fundamental para no dejar de crecer. «Pero también disfrutamos de una amplia oferta de alquileres a precios bajos, con una calidad de vida extraordinaria y unos paisajes únicos», justifica.

Además, este alcalde subraya que el PGOU en vigor, aprobado en base a la normativa urbanística actual, permite desarrollar nuevas viviendas. «Tenemos servicios públicos de excelencia, una amplia oferta patrimonial y una oferta cultural impulsada desde el Ayuntamiento también destacable, con viajes, excusiones y el fomento de las tradiciones», agrega.

La lista de municipios en riesgo medio de despoblación contempla hasta 27 términos malagueños: Salares (198 habitantes), Júzcar (227), Cartajima (229), Benadalid (234), Faraján (284), Pujerra (290), Árchez (411), Montecorto (458), Benarrabá (462), Jubrique (578), Cútar (587), Serrato (588), Igualeja (774), Carratraca (786), Canillas de Albaida (799), Algatocín (834), Montejaque (952), Gaucín (1.591), Cuevas del Becerro (1.605), Sayalonga (1.646), El Burgo (1.758), Canillas de Aceituno (1.777), La Viñuela (2.006), Valle de Abdalajís (2.435), Alcaucín (2.653), Yunquera (2.868) y Cortes de la Frontera (3.000).

Más reducida es la relación de pueblos con riesgo bajo, donde incluso encontramos a términos de más de 3.500 habitantes. Figuran en las últimas posiciones de esta enumeración de hasta 20 municipios: Atajate (187), Parauta (281), Benalauría (465), El Borge (941), Moclinejo (1.227), Arenas (1.259), Cuevas Bajas (1.341), Villanueva de Tapia (1.396), Benaoján (1.428), Benamargosa (1.552), Almargen (1.913), Alozaina (2.130), Guaro (2.469), Ardales (2.516), Riogordo (2.778), Periana (3.350), Cuevas de San Marcos (3.620), Teba (3.702), Cómpeta (3.735) y Almogía (4.132).

Iznate

Otro de los alcaldes cuyo municipio, de menos de un millar de habitantes, carece de riesgo alguno es Gregorio Campos (PSOE). Iznate a su juicio posee una ubicación estratégica entre Málaga capital, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga o Torre del Mar, conexiones de banda ancha y fibra óptica, ideales para el teletrabajo, «servicios púbicos cercanos y de calidad, con una ratio mínima en las clases educativas, aula matinal o acceso a la vivienda asequible en un entorno natural privilegiado».

Esta localidad de la Axarquía incluye al igual que la vecina Almáchar ayudas escolares, incentivos al nacimiento, apoyo para obtener el carné de conducir o becas para estudiantes, así como programas de empleo y «actuaciones sostenibles para el cuidado del entorno y la mejora de los servicios a la ciudadanía», indica Campos.

De Tolox a Fuente de Piedra

En esa dinámica positiva y más de 2.000 habitantes censados figuran municipios de otras zonas geográficas bien distintas. Tolox presume de ser una vía directa al nuevo Parque Nacional Sierra de las Nieves, mientras que Fuente de Piedra, junto a la A-92 que vertebra toda Andalucía, alberga otro entorno natural privilegiado, con una laguna que es reserva patrimonial por la presencia de aves migratorias como los vistosos flamencos.

El regidor toloxeño, Jerónimo Macías (PP), recalca la política de rebajas fiscales con ayudas a jóvenes y emprendedores que les permite acceder de manera ágil a la reforma de locales o la apertura de nuevos comercios o establecimientos. A través de la Mancomunidad han logrado además obtener fondos europeos para formación. «Pero lo que más destacaría es la idiosincrasia de u n pueblo históricamente amable y respetuoso, al haber tenido un balneario único que desde siempre ha generado un flujo turístico constante », matiza.

Y el alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón (PSOE), agrega que en su caso la clave es que el visitante encuentra «un pueblo vivo», a mitad de camino entre Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba: «Emprender es aquí muy fácil, sin perder la tranquilidad de un lugar idílico». Es otra de las recetas en una Málaga de mil y un rincones por descubrir, de pueblos de los que enamorarte.