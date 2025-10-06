Ouigo activa una tercera frecuencia de viaje en tren Málaga-Madrid y vende ya billetes para el periodo diciembre 2025-agosto 2026

La compañía Ouigo, que opera trenes de Alta Velocidad a precios asequibles, ha anunciado este lunes que aumenta desde este mes de octubre su capacidad en la línea con una tercera frecuencia diaria entre Málaga y Madrid, ofreciendo a los viajeros 370.000 plazas anuales más. La empresa también ha comunicado que este próximo jueves, 9 de octubre, a las 10.00 horas pondrá a la venta los billetes para viajar entre el 14 de diciembre y el 2 de agosto de 2026 entre ambas capitales, con parada en Córdoba, desde un precio de nueve euros.

Ouigo, que comenzó sus operaciones en Málaga en enero de este año con dos circulaciones de ida y otras dos de vuelta desde Madrid, ofrecerá así un servicio adicional diario. Estas seis circulaciones entre Málaga y Madrid (tres de ida y tres de vuelta) tienen parada en Córdoba.

Los trayectos desde Málaga a las 6.29 horas (nueva frecuencia), a las 13.46 horas y a las 21.10 horas, con una duración de 2 horas y 46 minutos. En el caso de Madrid, las salidas a Málaga son a las 9.500 horas, a las 17.35 horas y a las 20.30 horas (nueva frecuencia).

La compañía dispone de asientos XL, que son un 30% más grandes que los esenciales. Además, afirma que compensa a los viaros a partir de los 30 minutos de retraso.

Ouigo aconseja a los usuarios a planificar con antelación sus viajes de los próximos meses para obtener las mejores tarifas. Los precio sde partida son desde los nueve euros, con tarifa fija de siete euros para menores de entre 4 y 13 años y gratis para niños de hasta 3 años, siempre que viajen en brazos de un adulto. Los billetes están disponibles tanto en la página web de Ouigo como en la APP.

Capacidad de los trenes

La empresa opera con trenes de alta capacidad con 509 plazas distribuidas en dos niveles. Cuando se utiliza un servicio de trenes dobles, esta capacidad se duplica, alcanzando las 1.018 plazas. Desde la liberalización del sector en 2021, Ouigo ha transportado a cerca de 20 millones de viajeros.

En caso de que haya retrasos en la llegada del tren a la estación final, o a estaciones intermedias, la compañía notifica a los usuarios en el mismo día, mediante un correo electrónico, su derecho a compensaciones, proporcionando instrucciones claras y detalladas para gestionarlas de manera efectiva.

Tren de alta velocidad Ouigo a su llegada a la estación María Zambrano. / Álex Zea

Desde 2021

Ouigo España SAU es una sociedad anónima española, filial de SNCF Voyageurs, uno de los principales grupos mundiales del transporte de viajeros, principalmente en ferrocarril. Comenzó sus operaciones en España el 10 de mayo de 2021 con diez salidas diarias, conectando Madrid Puerta de Atocha, Barcelona, Zaragoza y Tarragona; desde el 7 de octubre de 2022 Madrid Chamartín-Clara Campoamor y Valencia; desde el 27 de abril de 2023, Alicante, Albacete y Madrid Chamartín-Clara Campoamor, desde el 19 de abril de 2024 con Valladolid y Segovia y desde el 1 de junio de 2024, Cuenca.

Desde 2024 la compañía ha pasado de siete a 15 destinos. El 5 de septiembre de 2024 comenzó a operar en Elche y Murcia, y a comienzos de este año inició las operaciones en Sevilla, Málaga y Córdoba.