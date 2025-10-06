Este es el restaurante de Málaga que lucha por convertirse en el que mejor sopa de pescado tiene de España: ya ha sido nombrado mejor chiringuito

La mejor sopa de pescado toda España. Es la distinción que busca conseguir un restaurante del barrio malagueño de Pedregalejo, en Málaga capital, en el II Campeonato de Sopas de Pescado, una cita que se celebrará este martes en el marco de la San Sebastián Gastronomika Euskadi-Basque Country, que extiende su programación durante toda la semana.

Este establecimiento localizado en pleno paseo marítimo el Pedregal y que espera convertirse en el restaurante con la mejor sopa de pescado de todo el país es el restaurante Las Palmeras que, de la mano del chef Enrique Murillo, se enfrentará a cocineros expertos de toda la geografía nacional y de Francia para demostrar que su creación es la más deliciosa y cuidada.

Este no sería el primer título que ostentaría este restaurante malagueño que abrió sus puertas por primera en 1980, sino que ya ha sido reconocido con el Solete de la Guía Repsol y ha sido nombrado por la Academia Gastronómica de Málaga como el mejor chiringuito de la provincia en 2024. Además, fue el ganador del primer premio de la IV ruta malagueña del espeto, lo que muestra que su mayor fortaleza son los productos del mar.

El resto de concursantes del campeonato de sopa al que se presenta un restaurante de Málaga

Para el II Campeonato de Sopas de Pescado, Las Palmeras presentará la sopa de pescado que ofrece cada jornada, siempre por encargo y a un precio de nueve euros, en su negocio. En la lucha por el primer puesto, se enfrentará a siete negocios de todo el país y Francia, como son el asador Aldanondo de Donostia, San Sebastián; el bar Vint i Quatre de Barcelona, el restaurante Zapirain de Abando, en Bilbao; La Pradera, de Ruiseñada, en Cantabria; el restaurante Alcalde, localizado en Saint Jean de Luz, en Francia; el establecimiento Furancho Brasa Clandestina, de A Coruña; y el Ronquillo, de Ramales de la Victoria, en Cantabria.

"Después del éxito rotundo de su primera edición en el marco del Foro de Tabernas y Taberneros de San Sebastian Gastronomika Euskadi-Basque Country, el concurso que busca encontrar la mejor sopa de pescado del territorio nacional vuelve de nuevo a Donostia", señala la organización sobre esta cita que busca poner en valor las sopas tradicionales y las elaboraciones ligadas al mar y el pescado.

El ganador de la mejor sopa de pescado de España se elegirá este martes

El ganador de este evento que se desarrollará este martes desde las 14.00 horas relevará al vencedor del pasado año, el cocinero gallego José Manuel Mallón, de Remollo Espacio Gastronómico, en A Coruña. Cada concursante deberá elaborar 60 raciones de entre 80 y 100 gramos para la degustación del jurado profesional y el jurado popular, así como presentar una ración de sopa de pescado tal como la presentan en su establecimiento, utilizando la vajilla propia de porcelana.

"El ganador se decidirá a partir de la valoración final de los dos jurados, con un peso de un 80% para el jurado profesional y un 20% para el jurado popular", recalca la organización.