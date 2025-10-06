Las seis asociaciones de Párkinson en Málaga desarrollarán una herramienta para mejorar la atención

Las asociaciones de Párkinson de la provincia de Málaga, seis en total, han firmado un convenio de colaboración con el departamento de Acción Social de Caixabank, para desarrollar una herramienta de gestión que mejore el funcionamiento de las diferentes entidades, la atención a sus pacientes y la comunicación con las familias.

Una programación de lo más necesaria, ante el aumento de usuarios de los últimos años, así como el creciente número de terapias y actividades, que podrá unificar muchas de las acciones que tienen que ver con esta enfermedad, y que era una petición muy solicitada por los propios afectados, sus familias y los profesionales sanitarios y ocupacionales que los atienden a diario.

El proyecto firmado con Caixabank, y que será financiado en su totalidad por esta entidad bancaria, se basará en la creación y desarrollo de un CRM como herramienta de gestión para las seis asociaciones de párkinson de la provincia de Málaga (Málaga capital; Estepona; Antequera y Comarca Norte de Málaga; Alhaurín de la Torre; Axarquía y Fuengirola-Mijas). Estas organizaciones albergan a alrededor de 400 personas afectadas de párkinson, 22 profesionales sanitarios y 42 personas voluntarias, que serán los principales beneficiarios de esta nueva herramienta de gestión; además de poder abrir la posibilidad, con este funcionamiento más fluido, de acoger a más usuarios que lo necesiten.

El acuerdo fue firmado en la sede de la Asociación Párkinson Málaga, por el presidente de la misma, Eugenio Agüera; Luis Felipe Siles, director de Área de Negocio de Caixabank en Málaga y Yolanda Solero, responsable de Acción Social de Caixabank.

Beneficios y funcionalidades

El CRM es un programa online al que se accede a través de internet, con el que se pueden gestionar principalmente a los usuarios (afectados de párkinson y sus cuidadores); los profesionales y voluntarios; las cuentas de las personas implicadas; así como informes y estadísticas de las terapias y actividades realizadas. Una vez el desarrollo esté testado y en marcha, tendrá su propia versión en aplicación móvil, se podrá integrar en la web que aglutina a las asociaciones provinciales (parkinsonmalaga.org), se abrirá la opción de personalizar por cada una de las asociaciones firmantes, y será totalmente compatible con otros programas de gestión.

Las funciones serán muy útiles y operativas para los pacientes, sus cuidadores y profesionales sanitarios, pudiendo crear listados de usuarios, profesionales y voluntarios; llevando un control de los mismos, haciendo seguimiento socio-sanitario, así como de las terapias, actividades y proyectos de las entidades.

Con los datos obtenidos, a través de gráficas, estadísticas y seguimientos, los responsables podrán llegar con más información a la toma de decisiones, evaluando más eficazmente los principales indicadores de todas las acciones realizadas. También se podrán crear calendarios colaborativos de tareas y actividades, recibir notificaciones, avisos..., entre otras funciones.

Con este proyecto, se pretende también creceren número de usuarios, ofrecer más terapias y actividades, poder planificar de forma más organizada y fortalecer el vínculo profesional-paciente-familia.