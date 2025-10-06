Tierra de Maestros: las claves para opositar a profe de Primaria en Andalucía

Más de 41.800 personas se han presentado en Andalucía a las últimas oposiciones para docentes. Una convocatoria con 7.800 plazas. Los exámenes en junio fueron el punto y final pero el camino del opositor comienza mucho antes. La empresa malagueña Tierra de Maestros, cuyos profesionales tienen más de veinte de experiencia, ya está arrancando el proceso para preparar a los opositores de la próxima cita en 2027. Estas son las claves para conseguir la ansiada plaza según este grupo pedagógico.

Gabriel Marín, fundador y director pedagógico de Tierra de Maestros, empezó hace más de 25 años preparando a algunos amigos para las oposiciones de Primaria y de Música. Lo hacía sin apenas apreciar que estaba creando un método propio y con excelentes resultados.

El boca a boca le llevó a tener cada vez más alumnos de todas las especialidades de Primaria, por lo que decidió crear un grupo pedagógico que acompañase el proceso opositor de principio a fin. Hoy, ya suman más de 1.600 alumnos.

Un grupo que no sólo forma a opositores, sino que también tiene una potente línea investigadora en el ámbito de las metodologías de aprendizaje, algunas de las cuales aplican con su alumnado opositor.

Opositores de Tierra de Maestros, durante unas jornadas organizadas por este grupo malagueño. / La Opinión

Los pilares del proceso

Como explica Gabriel Marín, las oposiciones no requieren sólo tener unos conocimientos, sino que también hay que controlar ciertas habilidades y, sobre todo, tener un equilibrio emocional y psicológico.

Y, precisamente, esto último es lo que distingue a Tierra de Maestros según explica su creador: «No tenemos sólo un compromiso profesional, sino también humano. Si sólo nos limitásemos a dar una clase de cuatro horas, sin apenas interacción y sin conocer al alumno, sería imposible llevarlo a su máximo potencial».

Este grupo, con sede en Antequera, realiza un acompañamiento al alumno desde el primer momento. Al principio, lo importante es conocerlo y ver cuáles son sus puntos fuertes. Si es más creativo, más organizado... y así determinar la mejor manera de guiarlo.

El seguimiento psicológico es básico porque el camino puede hacerse largo y hay «picos emocionales» que en Tierra de Maestros ayudan a gestionar.

De hecho, este es uno de los aspectos en el que más tienen que incidir, sobre todo desde el Covid-19: «Salvo un 20% que pueden ir medio solos, los demás necesitan mucho acompañamiento psicológico y emocional».

El opositor actual, por otra parte, afirma Gabriel Marín, está acostumbrado a la inmediatez de internet y las redes sociales y necesita hacerse a que en las oposiciones se trabaja a medio y largo plazo.

Un método basado en la cercanía

El modelo de este grupo, que tiene una plantilla de entre 28 y 30 profesores y colaboradores, implica un año y medio de estudio y preparación. Los primeros seis meses, en los que se realiza ese conocimiento del alumno, las clases son quincenales y el resto del tiempo, semanales.

Tienen estudiantes tanto en la modalidad presencial como online e intentan que esa cercanía que les caracteriza llegue tanto a unos como a otros.

Gabriel Marín, fundador de Tierra de Maestros y preparador de oposiciones desde hace más de 25 años. / Raúl Pérez

La tecnología es una aliada para que los alumnos a distancia tengan las mismas opciones que el resto. Algo que logran con cámaras de seguimiento facial y sistemas de sonido 360 grados.

Eso sí, pese a tener los medios tecnológicos, no graban las clases. La razón es que creen que ese sistema les impediría conocer al alumno y saber cómo va: «Hacemos un aprendizaje dialógico. Constantemente estamos sacando su conocimiento a través de preguntas y ahí nos damos cuenta de si entienden lo explicado o no».

Gabriel Marín defiende que «si no hay interacción en el aprendizaje, no hay aprendizaje». Además, asegura que las tutorías individuales son fundamentales.

Otra de las claves para ser un buen opositor es la planificación, dicen desde Tierra de Maestros, grupo dedicado en exclusiva a las ocho especialidades de magisterio: Primaria, Música, Pedagogía Terapéutica, Francés, Inglés, Educación Infantil, Educación Física y Audición y Lenguaje.

«Aquí lo que vale más es la constancia y la regularidad», advierte Gabriel Marín a aquellos alumnos que están acostumbrados a estudiar «a última hora».

Alumnos creativos y con un proyecto único

Otro aspecto que todo estudiante de oposiciones debe tener en cuenta es que los tribunales juzgan a muchos alumnos y los que ofrecen una propuesta diferente son los que destacan. Por ello, la creatividad es muy importante en la parte de la programación y la unidad didáctica.

En este sentido, Gabriel Marín afirma que para los preparadores es un trabajo más difícil, pero que merece la pena: «Nosotros les garantizamos que van a llevar al tribunal cosas distintas, personales y creativas. Si preparásemos a veinte personas con el mismo discurso, estaríamos perjudicándolos a todos». Sus resultados, con un gran número de aprobados con plaza a la primera, avalan esta metodología.

Para este aspecto, la Inteligencia Artificial es una potente herramienta que este grupo pedagógico de Antequera ya ha implementado y va a seguir desarrollando.

Los opositores que se prepararán desde enero para las pruebas de 2027 recibirán unos talleres de IA para ayudarles a ser más creativos con sus programaciones didácticas.

Para estas próximas oposiciones de Primaria en Andalucía, en Tierra de Maestros esperan a alumnado de toda la región. De hecho, ya tienen cubiertas más de un 80% de las plazas. Estudiantes que en enero comenzarán una etapa fundamental. «Nunca se olvidan de esta parte de sus vidas», concluye Gabriel Marín.