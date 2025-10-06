La tragedia de la ‘Gneisenau’, regresa en forma de novela

Tendría el malagueño Francisco Guerrero 12 años cuando, mientras paseaba por el Puente de los Alemanes, su padre le habló por primera vez de la relación de la pasarela con el hundimiento del buque escuela ‘Gneisenau’, el 16 de diciembre de 1900, junto al Puerto de Málaga. Este año se cumplen 125 de la tragedia.

Como explica, hace unos años «ya tenía decidido escribir una novela» sobre el trágico fin de la famosa corbeta de guerra, cuando, durante una visita teatralizada al Cementerio Inglés, ayudó a una mujer mayor a subir la cuesta del camposanto. «Y pensé: ese era mi personaje».

La octava novela de este profesor de la Universidad de Málaga, natural de Torre del Mar, se titula ‘Gneisenau’, la publica Ediciones del Genal, y uno de los personajes centrales es Victoria, una anciana de 89 años, nieta de un malagueño, un charrán de la playa que ayudó a rescatar a los náufragos prusianos.

Restos del buque escuela ‘Gneisenau’ junto al Morro de Levante del Puerto. / La Opinión

«Esa mañana, hubieran partido para Marruecos en visita secreta, por los interés coloniales que había entre Francia, España, Inglaterra y Alemania; algo que entonces no se sabía», cuenta este profesor, director de la Cátedra de Autismo de la UMA, que destaca que ha tratado de leerse «todo» lo que se ha publicado sobre el naufragio, para armar la novela. Ese trabajo previo de investigación le ha llevado «seis o siete meses intensos», confiesa.

«El hundimiento de la ‘Gneisenau’ fue algo que impactó muchísimo. Fue un trauma. Es que murieron 41 marineros, incluido el capitán, su máximo responsable. Cada vez que viene un barco de guerra alemán acude al Cementerio Inglés a traer una corona de laurel», destaca.

El suelo arcilloso

Paradójicamente, Francisco Guerrero también remarca que hay poca información sobre el suceso en los periódicos de la época. Esto ha permitido que se diera por supuesto, por ejemplo, la imprudencia de Karl Kretschmann, el comandante de la ‘Gneisenau’, por no resguardarse dentro del Puerto; algo que el autor de esta novela matiza: «Para empezar, le dieron un informe militar sobre dónde tenía que echar las anclas, y el suelo no era pedregoso como le dijeron, sino arcilloso. Era un sitio erróneo; si llega a estar en zona pedregosa, el barco no se mueve de ahí».

El escritor Francisco Guerrero también pone en duda que el comandante de Marina avisara a la ‘Gneisenau’, por telégrafo, de la inminencia del temporal. «El telégrafo a Málaga no llega hasta 1905. Tuvo que ir alguien en un barquito, a avisarle, cuando el mar ya estaba encrespado».

Francisco Guerrero, la semana pasada ante la tumba del capitán de la 'Gneisenau' Karl Kretschmann, en el Cementerio Inglés. / A.V.

El profesor apunta además que el buque escuela contaba con barómetro que registró la anomalía y la llegada del temporal, pero el barco «necesitaba un tiempo» para maniobrar. Al romperse las dos anclas, el autor señala que «durante media hora, ellos ya sabían que iban a estrellar contra la escollera; tuvo que ser terrible».

El escritor también pone en duda que no hubiera fallecidos entre los malagueños que se echaron al mar a tratar de salvar las vidas de los prusianos, a pesar de que no haya registros de fallecidos por asfixia ese día. «El cambio a poniente pudo llevarse los cuerpos. Hay ahogados que aparecen a las dos semanas en otra parte», argumenta.

Estos y otros muchos aspectos, con el lenguaje marinero de la época, ha tratado de reflejarlos en la novela ‘Gneisenau’; en el 125 aniversario del naufragio del buque más famoso de la Historia de Málaga.

Presentación en el Cementerio Inglés

La novela se presentará el jueves 6 de noviembre, a las 19 horas, en el Cementerio Inglés, con la participación del gestor cultural Héctor Márquez y del autor. Además, contará con la música del Dúo Ballix, que ofrecerá piezas de compositores ingleses, alemanes y españoles.