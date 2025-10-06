La Universidad Europea de Andalucía abre su campus en Málaga con 19 titulaciones y 550 alumnos

El inicio de la actividad académica de las universidades privadas en Málaga se ha completado este lunes, con el inicio del primer curso de la Universidad Europea de Andalucía. La Europea ha abierto su campus en Teatinos con 19 titulaciones y 550 alumnos. De este modo, esta institución se suma al desembarco de las privadas en la capital malagueña tras las inauguraciones ya celebradas hace unos días por otras dos universidades: la UAX Mare Nostrum y la online Utamed.

Oferta de la Europea

La Universidad Europea de Andalucía ha comenzado su andadura en la capital malagueña con diez titulaciones de grado, de las que cinco se imparten también en inglés; dos dobles grados; y ocho másteres.

Los grados que oferta son Odontología / Bachelor’s Degree in Dentistry; Psicología / Bachelor's Degree in Psychology; Biomedicina; Fisioterapia; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Marketing / Bachelor's Degree in Marketing; Administración y Dirección de Empresas / Bachelor's Degree in Business Administration; Ingeniería Informática en Málaga / Bachelor's Degree in Computer Enginering; Educación Primaria; y Educación Infantil.

También hay dos dobles grados que combinan Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia; y Maestro/a en Educación Primaria + Educación Infantil.

Y, finalmente, las ocho titulaciones de postgrado se corresponden con Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor; Máster Universitario en Entrenamiento y Alimentación Deportiva; Máster Universitario en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad; Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica: Neurociencia y Rehabilitación; Máster Universitario en Marketing; Máster Universitario en Analítica de Negocios (Business Analytics); Máster Universitario en Negocios Internacionales; y Máster Universitario en Análisis de Grandes Cantidades de Datos (Big Data).

Campus en El Romeral

El nuevo campus malagueño de la Universidad Europea de Andalucía dispone de unos 27.000 metros cuadrados en Teatinos, en una zona de la ciudad ya abonada al ambiente universitario como El Romeral. En concreto, está ubicado en la calle Navarro Ledesma, en terrenos que también lindan con las calles Eolo y Carmen Laforet, así como con la avenida Pintor José de Ribera.

Este aterrizaje de la Europea ha coincidido con la llegada a la capital malagueña de la otra universidad privada presencial aprobada por la Junta, la Alfonso X El Sabio (UAX) Mare Nostrum. Esta otra institución tiene su campus ya en funcionamiento en la zona de Carretera de Cádiz y se ha instalado en la zona del palacio de los deportes José María Martín Carpena. En concreto, está entre El Pato y Minerva, cerca de Sacaba, en unas instalaciones situadas en Camino de La Térmica. Y algunas de las cifras de su pistoletazo de salida son similares a las de la Europea, ya que su parcela también tiene 27.000 metros cuadrados, ha arrancado con unos 500 alumnos y oferta 17 titulaciones (diez de grado y siete másteres).