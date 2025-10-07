Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comic Con

De la Torre asegura que los aforos de la Comic-Con Málaga no superaron el 80% de ocupación

El alcalde destaca que la organización responde a las 3.000 reclamaciones presentadas, una cifra alta pero baja en proporción a las 120.000 reservas registradas

Protestas por la imposibilidad de entrar al recinto a causa de las largas colas a la Comic-Con Málaga

Protestas por la imposibilidad de entrar al recinto a causa de las largas colas a la Comic-Con Málaga / Álex Zea

EP

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este martes que los aforos de la San Diego Comic-Con Málaga, celebrada a finales de septiembre, "no pasaron del 80% en cuanto a ocupación" y "quizá la orientación al público, para que no hubiera colas, falló un poco".

Así lo ha señalado De la Torre, que ha aludido a los datos de la Comic Con y ha señalado que "la organización está contestando las reclamaciones, ha habido 3.000 reclamaciones, una a una". En este sentido, ha dicho que "es una cifra alta, pero es un porcentaje bajo comparado con las 120.000 reservas".

En este punto, ha precisado que, según los datos que hay, "realmente los aforos no pasaron del 80% en cuanto a ocupación": "Quizás la orientación al público, para que no hubiera colas y tal, falló un poco". De igual modo, ha señalado, por otro lado, que la organización "quieren ser más flexibles en materia de la posibilidad de traer alimentos los que vengan".

En suma, ha señalado tras las quejas de esta primera edicion, "siempre se aprenden esos temas; los organizadores han aprendido de lo de este año, y, sobre el éxito".

De hecho De la Torre ha subrayado que "ha sido un éxito total y absoluto" de la Comic-Con, incidiendo en "plantear una segunda edición con más garantía de que no haya problema o el menor" número de problemas".

En cuanto a si habría que crecer respecto al espacio, De la Torre ha añadido que "se puede crecer" en base a los espacios que el entorno tiene y que ofrece. Al respecto, sin entrar en ello, ha señalado que "la organización y el propio Palacio trabaja para ello".

