Cesur nombra director en Málaga a Manuel Márquez y pone su sede en Uppery Club

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha nombrado a Manuel Márquez como director en Málaga y su zona de influencia. Cesur tendrá además su sede en el club privado empresarial Uppery Club, lugar donde Márquez ha trabajado como director desde su apertura hace tres años.

El fundador y vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, y el presidente y fundador de Uppery Club, Francisco Espinosa, han rubricado un convenio de colaboración para que ambas entidades trabajen de forma conjunta en el fomento de actividades relacionadas con el desarrollo empresarial, mejoras innovadoras en procesos y entornos económicos en la provincia malagueña y alrededores.

De esta forma, Uppery Club acoge a partir de ahora en sus instalaciones a la asociación empresarial, donde tendrá su sede y podrá desarrollar en ella su amplio programa de actividades.

"El objetivo de estas decisiones acompañar a nuestros socios locales y contar más con los empresarios malagueños para transformar el tejido empresarial y social de Andalucía desde la empresa, que es nuestro objetivo principal desde que nacimos", ha afirmado Seco.

Por su parte, Márquez ha comentado que Málaga "es una provincia única, con unas perspectivas de futuro prometedoras que solo lograremos alcanzar si colaboramos con los demás actores andaluces".

"Conozco y confío en el proyecto que Cesur lleva realizando estos últimos diez años y, estoy convencido, de que su labor es crucial para que los empresarios del sur de España contribuyamos a mejorar nuestra tierra y ser dueños de nuestro futuro”, ha asegurado el nuevo director malagueño.

Instalaciones del Uppery Club de Málaga. / L. O.

Cesur cuenta ya con un nutrido grupo de socios en Málaga, encabezados por el vicepresidente de la entidad, Manuel Atencia, socio del despacho Montero Aramburu & Garcia Villares Atencia. Desde hace años, además, tiene como socios a Unicaja Banco y la Fundación Unicaja en algunos de sus programas más representativos como el de emprendimiento juvenil (Growlab) y los afamados premios PEC, que se celebraron en Málaga en 2023.

Trayectoria de Manuel Márquez

Manuel Márquez, directivo andaluz con más de 25 años de experiencia internacional en marketing, comunicación y gestión empresarial, ha trabajado en España, Bélgica, México y Colombia, donde ha liderado proyectos en sectores como la tecnología, la banca, las telecomunicaciones y el hospitality.

Ha desarrollado además iniciativas de inversión y emprendimiento a través del grupo empresarial malagueño Innventuur y como director general de Uppery Club en Málaga.