La Cheesequería continúa con su conquista de Málaga a través de los cuidados y exquisitos sabores de sus tartas de queso con la apertura de dos nuevas tiendas, una en el Centro Comercial Vialia y otra en Fuengirola, que supone la primera incursión del negocio fuera de la capital, a excepción de la que ya tiene en la provincia vecina de Granada.

Y para celebrar la llegada de estos nuevos locales que elevan a ocho las tiendas que este negocio acumula en Málaga y Granada, la Cheesequería ha decidido celebrar con su clientela este hito y regalar mil tartas de queso y mil galletas. De ese modo, para conmemorar la apertura del nuevo espacio del Centro Comercial Vialia, la empresa repartirá 500 tartas de queso y 500 galletas entre sus primeros clientes; mientras que entregará el mismo número de tartas y galletas durante la inauguración de la tienda de Fuengirola.

La apertura del nuevo espacio del Centro Comercial Vialia, que seguirá la estela del que arrancó este verano en Plaza Mayor y tendrá formato de quiosco para dar un servicio principalmente de 'take away', se celebrará este jueves, para lo que la organización entregará 500 porciones de tarta de queso y 500 galletas de forma totalmente gratuita a los primeros asistentes que acudan a este espacio desde las 18.30 horas.

Tartas de queso y galletas gratis en las dos tiendas nuevas de La Cheesequería en Málaga y Fuengirola

Una semana después, el jueves 16 de octubre, se celebrará el acto de apertura de la tienda de La Cheesequería en Fuengirola que, en este caso, sí contará con una tienda al uso en su nueva ubicación, la calle Marbella número 1, para lo que también se entregarán 500 galletas y 500 tartas de queso entre los primeros asistentes.

La Cheesequería regalará mil tartas de queso por la apertura de sus dos nuevas tiendas: así puedes conseguirlas / La Cheesequería

Estos dos nuevos locales se suman a los seis que ya tiene esta empresa nacida de la mano del malagueño Ricardo Álvarez, que arrancó su andadura en un pequeño de local de la avenida Mayorazgo y que, en la actualidad, se ha convertido en un referente no solo de las tartas de queso sino de la repostería de toda Málaga por toda Andalucía, hasta el punto de haber sido los artífices de la tarta de boda de los creadores de contenido malagueños Carliyo 'el Nervio' y Natalia Palacios, para la que crearon una tarta de queso y pistacho de 40 kilos y un metro de diámetro.

Al local de Mayorazgo le han seguido nuevas aperturas, como la de la avenida Pío Baroja número 6, en El Palo, la avenida Plutarco 83 de Teatinos; la calle Carretería número 44, la del Centro Comercial Plaza Mayor y la de la calle Reyes Católicos de Granada capital.

Una veintena de tipos de tarta de queso en este negocio de Málaga

En estos establecimientos y los dos nuevos que suma este mes, La Cheesequería ofrece una veintena de variedades de tarta de queso, a los que se suman sus sabores especiales de cada mes. Entre la carta continua de este negocio malagueño se encuentran sus 'tartas queseras', como la tradicional, de curado de cabra payoya, Idiazabal Ahumado y estilo la viña.

A estas se suman las tartas de queso 'atrevidas', de pistacho, 'lemon pie', mango maracuyá, carapino y caramelo salado, así como sus 'golosas', como la 'mikybar', Nocilla, Kinder bueno, Happy Hippo, Filipino blancos, galletas Lotus, Oreo blanco, bombón Rafaello, Chips Ahoy, Milka con Oreo y Kit Kat. Además, dispone de tartas sin azúcar y sin gluten.

Porciones a cuatro euros en La Cheesequería, que regalará mil tartas de queso en Málaga

Todas estas tartas se pueden degustar por cuatro euros en porción, así como en tarta mediana, para cinco o seis personas, a un precio de 20 euros, o grande, para diez personas, a 32 euros.

Además, el establecimiento cuenta con una decena de tipos de galletas rellenas, como la de Kinder y avellanas, Lotus con caramelo salado y almendras, las 'American Cookie' clásicas, la 'American Cookie negra' con chocolate blanco; la de chocolate blanco y Oreo; de chocolate y naranja confitada, Filipinos blancos; limón y merengue suizo; pistacho y chocolate blanco; y Twix, caramelo salado y chocolate.