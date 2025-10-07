Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales

Málaga dice adiós oficialmente a los coches de caballos. La estampa turística de los animales paseando por la ciudad quedará ya en la memoria colectiva, tras extinguirse las 25 licencias de actividad que estaban activas en la capital.

Una decisión que alaban desde los partidos y plataformas animalistas como es la Protectora de Animales de Málaga: “Llevamos desde 2009 luchando porque esto suceda. Primero por mejorar las condiciones de trabajo y luego por erradicar los coches. Ha sido una labor ininterrumpida de reuniones y presión social que debe ser reconocido”.

Para Carmen esto marca un hito en la ciudad y alaba la decisión del alcalde de la capital. Por otro lado, muestra su preocupación por qué va a pasar con estos animales.

Según Manzano existe una propuesta que es llamada ''Todos los Caballos del Mundo''’, un santuario de Alhaurín de la Torre. “ No sé querrán ceder los dueños sus caballos o prefieren venderlos para seguir explotándolos”, confiesa.

Cocheros en una parada de coches de caballos en la capital. / Álex Zea

En su misma línea, PACMA ha exigido garantías al Ayuntamiento: que los caballos sean reubicados en espacios adecuados, santuarios especializados, semilibertad o vigilancia de su bienestar, para evitar que acaben siendo sacrificados.

Desde el Ayuntamiento indican que la responsabilidad del cuidado de los animales es decisión exclusiva de sus propietarios. Por su parte, la portavocía oficial de los cocheros en Málaga aún no ha querido pronunciarse al respecto.

¿Cuánto ha pagado el Ayuntamiento?

En los últimos años, el Consistorio ha revocado 55 licencias por las que ha tenido que pagar 75.400 euros a los titulares. Esto suma un total de 4,1 millones de euros.

Sin embargo, los más beneficiados han sido los últimos en ceder su licencia. 125.380,48 euros. Es la cifra que ha abonado el Ayuntamiento de Málaga a cada uno de los caballistas por extinguir las 25 licencias de coches de caballos que quedaban en la ciudad. Esto suma 3,1 millones de euros.