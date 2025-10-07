El colegio Novaschool Añoreta de Málaga entra en la red global de Microsoft Showcase Schools

El colegio internacional Novaschool Añoreta, ubicado en Rincón de la Victoria, ha sido reconocido oficialmente como Microsoft Showcase School. En toda España son 36 colegios los acreditados, y en la provincia de Málaga tan solo son cuatro los centros que forman parte de esta exclusiva red, según ha recordado este martes la propia Novaschool.

Además, este colegio cuenta con 50 docentes acreditados como Microsoft Innovative Educator Expert (MIE Expert), un reconocimiento que distingue a los profesores que integran la tecnología de forma innovadora en sus aulas. Estos educadores destacan en el uso de herramientas Microsoft y actúan como referentes para otros docentes, compartiendo buenas prácticas y experiencias.

"Este reconocimiento es también un reflejo del compromiso y la labor diaria de todo el equipo de Novaschool Añoreta. Gracias al esfuerzo conjunto de su profesorado y personal, el colegio ha logrado consolidar un modelo educativo innovador que integra la tecnología de manera natural en el aprendizaje. La acreditación Microsoft Showcase School es, por tanto, fruto del trabajo en equipo y del espíritu colaborativo que caracteriza al centro", apunta el centro.

Qué significa ser Microsoft Showcase School

El sello Showcase School reconoce a aquellos centros que lideran la transformación digital educativa, combinando innovación pedagógica con tecnología avanzada.

Formar parte de esta red global supone acceder a recursos especializados, soporte exclusivo de Microsoft, visibilidad internacional y la posibilidad de compartir buenas prácticas con colegios de referencia en todo el mundo.

Además, conlleva la adopción del Marco de Transformación Educativa de Microsoft (ETF), un modelo que orienta a los centros en procesos de innovación sostenible, liderazgo digital y desarrollo de competencias del alumnado.

Una comunidad global de escuelas líderes

Al convertirse en Microsoft Showcase School, Novaschool Añoreta entra a formar parte de una comunidad global de alrededor de 600 centros en todo el mundo que comparten experiencias, proyectos y buenas prácticas de innovación educativa. Esta red tiene como objetivo común preparar a los alumnos para un futuro complejo y global, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la competencia digital

Parte del equipo docente del colegio Añoreta Novaschool de Rincón de la Victoria, en Málaga. / L. O.

La obtención de esta acreditación ha sido posible gracias al acompañamiento de Icono, partner tecnológico educativo 360º en España y Global Training Partner de Microsoft.

El Grupo Educativo Novaschool es una empresa familiar malagueña que cuenta con once centros educativos de carácter internacional en Málaga, Granada, Almería, Valencia y Lanzarote. Está liderado por el empresario Francisco Barrionuevo, que compagina su función de CEO con la de docente en Secundaria y Bachillerato; junto con su hija Marina Barrionuevo (vice-CEO y docente en Bachillerato).