Se perfila el equipo ganador para construir el tercer hospital de Málaga por 449 millones

La pugna por el contrato para construir el tercer hospital de Málaga, que se convertirá en el mayor complejo hospitalario de Andalucía, empieza a decantarse. La alianza de OHLA, Sando y Vialterra se sitúa en cabeza al obtener la mejor puntuación técnica y presentar la oferta económica más competitiva.

Tras la reunión mantenida por la mesa de contratación el pasado 3 de octubre, para analizar las tres ofertas que aspiran hacerse con el contrato mixto de las obras del nuevo hospital de Málaga y la explotación de los aparcamientos, este martes han dado a conocer las puntuaciones alcanzadas por cada una de ellas.

La propuesta que ha obtenido mejor puntuación en el plano técnico ha sido la de la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Obrascon Huarte Lain SA (OHLA); Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA, y Vialterra Infraestructuras, SA, que ha sido también la que ha presentado la propuesta económica más ventajosa: 449.059.710,79 euros sin IVA.

Puntuación

Según se recoge en el informe técnico, esta alianza ha recibido una valoración técnica de 43,42 puntos y su oferta económica supone una rebaja de más de 50 millones de euros respecto al precio de licitación inicial, fijado en 502.079.283,08 euros (sin IVA).

En cuanto a los otros aspirantes, la oferta de Dragados SA, Sacyr Construcción SA y Verosa Proyectos y Servicios SA ha obtenido 30,17 puntos en el apartado técnico y ha presentado una propuesta económica de 476.975.318,93 euros.

Por otro lado, el consorcio formado por Ferrovial Construcción SA, FCC Construcción SA, Heliopol SA y Guamar SA ha alcanzado solo 28,77 puntos, con una oferta de 470.247.456,53 euros. Desde la mesa de contratación han destacado que todos los licitadores han superado el umbral mínimo de puntuación (24 puntos).

Asimismo, han señalado que todas las empresas han planteado una reducción de 0,08 euros en las tarifas de los aparcamientos del futuro hospital.

Siguiente paso

Una vez finalizada esta fase, la mesa de contratación ha trasladado la documentación a la comisión técnica designada para que, en su función de asesoramiento, valore la documentación y redacte el informe de criterios automáticos.

Tras ello, la mesa deberá volver a reunirse para proponer oficialmente al equipo adjudicatario, que, salvo sorpresa, —como pudieran ser alegaciones del resto de licitadores o que sea considerada una oferta temeraria— todo apunta a que será la alianza formada por OHLA, Sando y Vialterra.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación. / La Opinión

El presupuesto para la ejecución de este proyecto asciende a un total de 607.515.932,53 euros (con IVA) y cuenta con un plazo de ejecución de 75 meses, por lo que está previsto que la inauguración del hospital se realice en 2032.

Construcción por fases

Las obras se dividirán en dos fases, que comenzarán con la construcción del edificio destinado a los aparcamientos, que tendrá siete plantas de altura y tres bajo rasante. Esta primera etapa cuenta con un plazo de 15 meses.

Concluida la primera fase, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda, que durará 60 meses y que está destinada a la construcción del edificio hospitalario, que contará con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante.

Según ha resaltado la Consejería en ocasiones anteriores, este nuevo hospital se convertirá en uno de los proyectos sanitarios de “más envergadura” de la comunidad autónoma, que “transformará en profundidad la capacidad asistencial de la provincia malagueña para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía con una visión de presente y de futuro”.

Más de 800 habitaciones

En concreto, el futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

En cuanto al diseño del centro, desde Salud destacan que ha sido concebido desde una “perspectiva de humanización”. De manera que, cada espacio ha sido pensado para mejorar la experiencia del paciente y favorecer el bienestar de las familias, incorporando criterios de confort, accesibilidad y cercanía que “refuerzan la dimensión humana del cuidado”.

En lo que respecta a la financiación, el 85% del proyecto se ejecutará con fondos de la Unión Europea. En concreto, las anualidades correspondientes a los años 2026 a 2029 se imputan a fondos europeos del FEDER, Marco 2021-2027, mientras que el resto de las anualidades, de 2030 a 2032, 355 millones, se imputarán con créditos del servicio de autofinanciada de la propia Junta de Andalucía.