Grupo GS lanza una promoción de viviendas de lujo en El Limonar con una inversión de 14 millones

La promotora Grupo GS, especializada en el sector residencial de lujo, ha presentado este martes su proyecto de complejo GS Limonar Hills, situado en la zona de la zona de Colinas del Limonar en Málaga capital. La promoción incluye viviendas de uno a cuatro dormitorios a partir de 450.000 euros y con su entrega prevista para el último trimestre de 2027.

El complejo se desarrollará sobre una parcela de 1.250 metros cuadrados, mientras que el edificio, que dispondrá de 12 viviendas, contará con una superficie construida aproximada de 2.500 metros cuadrados, destinados a uso residencial y a zonas comunes de piscina, garajes y trasteros.

Todas las viviendas tendrán jardín privado o terrazas privativas exteriores, según detalla la promotora, que afirma que la promoción está diseñada para ofrecer "un producto residencial premium, con un diseño vanguardista y altas calidades de construcción".

El lanzamiento de Limonar Hills forma parte del plan estratégico de la compañía para fortalecer su posicionamiento en los mercados residenciales prime más emblemáticos de España. En este marco nacional, Andalucía, y especialmente el sector de vivienda en Málaga, se consolida como un destino prioritario, donde la compañía ya gestiona más de 500 activos en distintas fases de desarrollo.

En materia de sostenibilidad, GS Limonar Hills aspira a obtener una "elevada" calificación energética, gracias a la incorporación de aislamiento térmico, sistemas avanzados de climatización, ventilación eficiente, aprovechamiento de luz natural y energías renovables como la aerotermia. Se emplearán materiales sostenibles para optimizar el ahorro para los propietarios.

Facturación y proyectos

En la actualidad, Grupo GS cuenta con un volumen de negocio de 252 millones de euros en 2024, y más de 3.000 activos inmobiliarios en gestión, distribuidos en 24 promociones en distintas fases de ejecución en Sevilla, (Centro, Nervión, Los Remedios, La Palmera); Cádiz, (capital y Zahara de los Atunes); Málaga, (capital, Estepona, Fuengirola, Nerja, y Marbella), Granada (centro), La Antilla (Huelva), Madrid (Barrio de Salamanca), Valencia, Alicante, Santa Eulalia (Islas Baleares), Vigo (Pontevedra), Sanxexo (Pontevedra) y Santander.

La promoción de GS en Fuengirola (Málaga). / L. O.

En el primer cuatrimestre de 2025, gracias al lanzamiento de cinco nuevas promociones, la compañía generó 187 millones de euros, con el objetivo anual fijado en llos 300 millones de euros.

Como parte de su estrategia de diversificación, GS ha comenzado su expansión internacional con la adquisición de suelos en Portugal, especialmente en el Algarve y Lisboa, para responder a la creciente demanda de viviendas de lujo en ubicaciones prime.