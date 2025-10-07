La Junta destina 31 millones a mantenimiento y prevención de riesgos en los cauces de la provincia desde 2019

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado el trabajo que viene desarrollando el Gobierno de Juanma Moreno para la conservación, mantenimiento y restauración de los cauces de la provincia que son competencia autonómica y cuya inversión asciende desde 2019 a 30,8 millones de euros.

Navarro ha dicho que estos trabajos de arreglo de arroyos, cauces y ríos así como obras defensivas que permitan proteger las edificaciones y equipamientos colindantes a los cauces no sólo se llevan a cabo cuando ocurre una emergencia por fenómenos meteorológicos.

"Desde que Juanma Moreno es presidente del Gobierno andaluz se implementó de forma concienzuda un programa ordinario de conservación y mantenimiento que ha permitido destinar en el periodo 2019-2024 en la provincia seis millones de euros a este fin", ha afirmado.

De hecho, la delegada ha recordado que esta inversión supone "más del doble que lo que se invirtió en la anterior legislatura de los gobiernos socialistas durante el periodo 2015-2018 cuando sólo se destinaron 2,9 millones".

Además, para este ejercicio 2025 el presupuesto se ha incrementado hasta los 3,7 millones para las labores de mantenimiento y prevención de riesgos y cuyas actuaciones están muy avanzadas.

Estas acciones preventivas están dirigidas a garantizar la seguridad de las personas y de los bienes materiales mediante la mitigación de los riesgos de inundación y potenciales daños al dominio público hidráulico, así como recuperar el funcionamiento natural de los ríos y la restauración de sus riberas.

"Junto a este compromiso presupuestario el Gobierno andaluz ha realizado en la provincia actuaciones extraordinarias, algunas de ellas previstas en la Planificación Hidrológica, pero en otras la Junta de Andalucía ha actuado por la necesidad que nos trasladaban los propios ayuntamientos", ha señalado Navarro.

Estas actuaciones suponen un montante de 21,1 millones de euros entre las que se encuentran las obras de defensa de la desembocadura del Guadalhorce frente a inundaciones, con un importe de 8,5 millones de euros; las actuaciones de emergencias desarrolladas con motivo de la dana de 2019, por 4,6 millones de euros; la restauración hidrológico-forestal en los arroyos tributarios del tramo urbano del río Guadalmedina, con una inversión de 5 millones de euros; y la restauración hidromorfológica del cauce del Guadalmedina en el tramo entre la presa del Limonero y el Puente de Armiñán, con una inversión de tres millones de euros.

"Con todo, el Gobierno andaluz ha destinado en la provincia 30,8 millones de euros desde 2019 en actuaciones dirigidas a conservar los cauces de la provincia y tenerlos en el mejor estado posible con el objetivo de prevenir y reducir el riesgo de inundación en caso de fuertes lluvias", ha señalado.

La delegada de la Junta ha recordado que, a consecuencia de las fuertes lluvias de final de año y las borrascas de marzo, muchos de los cauces de la provincia se vieron gravemente afectados.

El Gobierno andaluz declaró estas actuaciones de emergencia para reparar los daños de manera urgente destinando 12,5 millones de euros sólo en la provincia de Málaga", ha recordado Patricia Navarro que ha señalado que la mitad de ese presupuesto ya está ejecutado "y que el resto de actuaciones estarán finalizadas antes de que acabe este 2025".

Además ha mostrado su satisfacción por la ejecución del 100% de las actuaciones para reparar los daños de los caminos rurales de la provincia que se vieron afectados tras el paso de las dos danas de final de año, "en donde se ha actuado en 90 caminos de 15 municipios con una inversión de 3,52 millones" mientras que en los caminos afectados por las borrascas de marzo ya se está actuando en ellos con un presupuesto de 5,54 millones para reparar 136 caminos de 39 municipios "y que para antes de final de año estarán ejecutados".

Reunión con delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Málaga

Navarro ha destacado estas cifras tras mantener una reunión con delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Málaga en la sede de 112 Emergencias, donde han abordado las actuaciones que se han llevado a cabo en la provincia para la reparación de los daños causados por las danas de final de año y las borrascas de marzo; así como coordinar la respuesta frente a futuras situaciones de emergencias.

En este sentido, Navarro ha informado de que en los próximos días el Gobierno andaluz en Málaga convocará una reunión con los ayuntamientos, la Diputación y las delegaciones territoriales para "trabajar desde el punto de vista de la gestión de las emergencias, al igual que hemos hecho durante el periodo de alto riesgo de incendios" y poder explicar y mejorar los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles episodios de danas y lluvias torrenciales.

En este sentido ha recordado que es "imprescindible y fundamental" que los ayuntamientos "por pequeños que sean" cuenten con su Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) actualizado y aprobado.

"Desde Protección y Civil y Diputación de Málaga se está llevando a cabo un importante trabajo de colaboración con los ayuntamientos para la elaboración de estos planes", ha agradecido la delegada del Gobierno, lo que ha posibilitado que 70 de los 103 municipios que componen la provincia cuenten ya con su PTEL homologado.

"Pero además de contar con el PTEL actualizado, más importante es que los responsables locales lo conozcan y sepan desplegar todas las acciones necesarias que el propio plan contempla en caso de emergencia", ha afirmado para recordar la importancia de activar el PTEL en caso de necesidad.

Asimismo ha puesto sobre la mesa la necesidad de trabajar con el resto de administraciones locales y supramunicipales para la creación de un mapa de puntos negros en la provincia, "de edificaciones irregulares en el Dominio Público Hidráulico que suponen un elevadísimo riesgo en caso de inundación, no sólo para el patrimonio del municipio sino porque también se ponen en riesgo vidas humanas".

Así, la delegada ha señalado la necesidad de prevenir que existan nuevas edificaciones en zonas de mayor riesgo de inundación, así como trabajar en las ya existentes.

La reunión han estado presentes el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones; la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales; la de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo; el delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista; y la jefa de servicio de Emergencias 112 y Protección Civil, Ana Celia González.

Entre las actuaciones que el Gobierno andaluz ha llevado a cabo para la reparación de los daños causados por las fuertes lluvias la delegada ha destacado "la inversión de la Delegación territorial de Fomento, con más de 9,5 millones de euros, para llevar a cabo actuaciones de emergencia en una quincena de carreteras de nuestra provincia", especialmente se ha referido a la carretera A-397 que une Ronda con San Pedro de Alcántara que "en un tiempo récord y adelantándonos a los plazos previstos" ha podido ser reabierta en su totalidad esta pasada semana.

Además, la Junta, desde la Delegación territorial de Justicia y Administración Local, ha gestionado las ayudas directas a los ayuntamientos para que hicieran frente a reparaciones en sus equipamientos que han sumado más de 4,3 millones para la provincia de los 20 millones que contabilizaba toda Andalucía.

Los centros escolares también sufrieron las consecuencias de las danas de final de año y las borrascas de marzo. "De los siete centros que resultaron afectados sólo el IES Profesor Isidoro Sánchez en la capital está en vías de ejecución de las obras", mientras que el resto ya tiene ejecutadas todas sus actuaciones con una inversión superior a los 755.000 euros, ha concluido.