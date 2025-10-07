Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido por presunta agresión sexual a una menor en Málaga a la que intentó agredir con unas tijeras

Los hechos ocurrieron en el paseo marítimo Matías Prats este pasado sábado y el hombre intentó huir a nado de la policía por el dique de Levante

Los hechos tuvieron lugar en el paseo marítimo Matías Prats. / Alfonso Rico Nieto

EP

Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 39 años por una presunta agresión sexual a una menor en Málaga capital a la que intentó agredir con unas tijeras, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron en el paseo marítimo Matías Prats el pasado 4 de octubre. El hombre, que habría intentado agredir a la víctima con unas tijeras en la cara, y también a un testigo que defendió a la joven, trató de huir a nado y, finalmente, fue arrestado.

La menor habría ido a dar un paseo con una amiga por la zona y estaban en un banco cuando el hombre se acercó. Presuntamente, las abordó y, cuando ellas se levantaron para irse, él sacó unas tijeras y le dijo a ella que no iba a marcharse a ningún lado porque antes debía mantener relaciones con él.

Según el diario Sur, la menor lo rechazó y trató de apartarse, pero el individuo presuntamente empezó a hacerle tocamientos sin su consentimiento. La joven se alejó y el hombre, al parecer, habría intentado agredirla con unas tijeras. Varios testigos presenciaron los hechos y un hombre se acercó, por lo que el sospechoso, al parecer, también habría intentado agredirle.

La sala del 092 recibió llamadas alertando del suceso, por lo que envió a unidades cercanas. Al llegar, el hombre estaba corriendo por dirección al agua y, aunque los agentes le dieron el alto, comenzó a nadar mar adentro.

Tras coordinarse un dispositivo para impedir que pudiera alcanzar el dique de Levante y escapara, uno de los agentes trató de conversar con él y, en un descuido, se metió en el agua y lo arrestó, manteniendo el hombre una actitud agresiva. El hombre, de origen marroquí, quedó detenido por un delito de agresión sexual.

