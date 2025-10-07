Los malagueños de la flotilla retenidos por Israel vuelven a casa: "Nos arrastraron por el suelo"

Entre aplausos, vítores por el pueblo palestino y el cántico de “Free Palestine”, la Estación María Zambrano recibió este martes a Rafael Borrego y Manuel García, los dos malagueños que formaban parte de la flotilla Global Sumud, interceptada y retenida por el ejército israelí en aguas internacionales. Ambos fueron liberados y repatriados a España, donde hoy han contado su dura experiencia.

A su llegada, Borrego confesó que aún lleva “las sandalias de la cárcel”. Relató que, tras su liberación, fueron trasladados “en mitad del desierto” sin saber qué ocurriría con ellos: “No te decían si estábamos siendo deportados. Nos metieron en el avión sin saber si íbamos a España”, explicó.

Pese a la incertidumbre, destacó la emoción del reencuentro: "Hay tantísima gente recibiéndonos… Estaba deseando volver. Ahora me siento en casa", afirma Borrego.

"Lo importante no somos nosotros"

Manuel García quiso centrar la atención en la situación de Gaza: “Lo importante no somos nosotros sino la gente que sigue muriendo de hambre. Miles de personas que no son 67.000 como se dice, sino muchísimas más”, afirmó.

Y pidió que “todos los ojos estén puestos en Gaza y en las cientos de personas de la flotilla que siguen retenidas”, entre ellas, “Reyes, la única española que queda y de la que no sabemos dónde está”, además de “compañeros marroquíes y argelinos”.

Los dos activistas describieron la dureza de su detención: "Sabemos lo que es que te ataquen los drones, que te arrastren por el suelo, que te vendan los ojos", relataron.

Contaron también que durante su encarcelamiento “se les negaba medicación a quienes la necesitaban”, y que por cantar o protestar “te tiraban, te arrastraban por el suelo, secuestrado ilegalmente. No somos criminales”, añadió Manuel, que recordó la presencia de perros usados para amedrentar.

"El simple desembarco… yo sabía que si me movía me daban, te maniataban”, expresó García. Pese a todo, ambos destacaron el apoyo recibido: “La experiencia ha sido terrible, dura, pero también maravillosa. Ha sido bonito saber que detrás nuestra miles de personas seguían luchando por el fin del genocidio”.

“La gente de la calle es la que nos ha dado alas para seguir”, añadió Manuel.

"Nazis del 2025"

Durante el acto de bienvenida, Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, recordó que “Israel secuestró a ciudadanos que estaban en aguas internacionales y ha vulnerado derechos”. Maíllo aseguró que "no vamos a parar hasta que España deje de tener relaciones diplomáticas y económicas con Israel" y denunció que "estamos ante una política de exterminio de una población. Son los nazis de 2025, estamos reviviendo un Auschwitz en 2025".

Mientras tanto, los dos malagueños insisten en que seguirán apoyando la causa palestina.

"Otra flotilla está llegando, esto es un esfuerzo continuo", señalaron, convencidos de que su liberación no marca el final de su compromiso, sino una nueva etapa en su lucha por la justicia y la libertad del pueblo palestino.